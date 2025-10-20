Thực phẩm rẻ tiền trong bếp này lại giúp đẩy lùi 5 bệnh mãn tính thường gặp ở người Việt!

Hành tây là một trong những nguyên liệu quen thuộc trong căn bếp của hầu hết các gia đình. Dù chỉ là thành phần phụ trong món xào, hầm hay salad, loại củ có vị hăng đặc trưng này lại mang đến những lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà ít người biết tới.

Không chỉ là "gia vị" tăng hương vị món ăn, hành tây còn là nguồn cung cấp dồi dào các hợp chất lưu huỳnh, polyphenol và quercetin - những hoạt chất có khả năng chống oxy hóa, kháng viêm và hỗ trợ điều hòa nhiều chức năng trong cơ thể.

Giúp điều hòa mỡ máu và giảm nguy cơ tim mạch

Chế độ ăn hiện đại chứa nhiều dầu mỡ khiến tình trạng rối loạn lipid máu trở nên phổ biến, làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch và bệnh tim. Theo các nghiên cứu, hoạt chất quercetin trong hành tây có thể làm giảm quá trình oxy hóa của cholesterol "xấu" (LDL), đồng thời hỗ trợ gan bài tiết mật, thúc đẩy chuyển hóa chất béo.

Nhiều người duy trì thói quen ăn hành tây trong thời gian dài cho thấy mức cholesterol cải thiện rõ rệt so với nhóm không sử dụng. Dù không thể thay thế thuốc điều trị, hành tây có thể xem là "trợ thủ" tự nhiên giúp duy trì sức khỏe tim mạch.

Ổn định đường huyết và kiểm soát cân nặng

Bên cạnh đó, hành tây còn giúp ổn định lượng đường trong máu - vấn đề đang ngày càng phổ biến ở người hiện đại. Một số hợp chất chứa lưu huỳnh trong hành tây giúp tăng độ nhạy insulin, hỗ trợ tế bào hấp thu và sử dụng glucose hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong hành tây giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đường, nhờ đó hạn chế hiện tượng tăng đường huyết sau ăn. Nhiều người cho biết khi thêm hành tây vào bữa ăn, họ cảm thấy no lâu hơn và ít ăn vặt - yếu tố quan trọng trong việc duy trì cân nặng lý tưởng.

Giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe khớp

Các chất chống oxy hóa mạnh trong hành tây, đặc biệt là quercetin, đã được chứng minh có khả năng ức chế phản ứng viêm - nguyên nhân chính gây đau và cứng khớp. Duy trì ăn hành tây có thể giúp giảm nhẹ triệu chứng ở người bị viêm khớp hoặc đau cơ mãn tính.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng hành tây không phải là thuốc chữa bệnh, mà chỉ là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh kết hợp với tập luyện và kiểm soát cân nặng. Đồng thời, nên hạn chế các thực phẩm nhiều đường, chiên rán, vốn có thể làm trầm trọng thêm tình trạng viêm.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Hành tây chứa nhiều chất xơ hòa tan và các hợp chất prebiotic như oligofructose, giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong ruột, cải thiện nhu động ruột và giảm táo bón.

Các nghiên cứu chỉ ra rằng, những người thường xuyên ăn hành tây hoặc tỏi có hệ vi sinh đường ruột đa dạng hơn, tiêu hóa tốt và đại tiện đều đặn hơn. So với việc lạm dụng thuốc nhuận tràng, bổ sung hành tây trong khẩu phần ăn hàng ngày là cách tự nhiên và an toàn hơn để hỗ trợ tiêu hóa.

Hỗ trợ giảm ho, đau họng và cảm lạnh

Vào mùa lạnh, hành tây cũng được xem là "vị thuốc dân gian" giúp giảm ho và viêm họng. Các hợp chất dễ bay hơi tạo nên mùi hăng của hành tây có đặc tính kháng khuẩn, kháng viêm và giúp thông đường hô hấp. Kết hợp hành tây với mật ong có thể làm dịu cổ họng và giảm cơn ho nhẹ.

Tuy nhiên, đây chỉ là biện pháp hỗ trợ. Nếu triệu chứng kéo dài hoặc nặng, vẫn cần điều trị y tế đúng cách.

Theo TS. Nguyễn Thị Thanh Hà, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia): "Hành tây chứa nhiều hợp chất hoạt tính có tác dụng bảo vệ tế bào và chống viêm. Ăn hành tây đều đặn, đặc biệt là khi được chế biến đúng cách, có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường và các bệnh viêm mạn tính. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều hành tây sống vì có thể gây kích ứng dạ dày hoặc trào ngược. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm nên dùng hành tây nấu chín hoặc kết hợp với các thực phẩm dễ tiêu".

Ăn hành tây sao cho đúng?

Không phải ai cũng phù hợp với hành tây. Những người bị viêm loét dạ dày hoặc trào ngược nên hạn chế ăn hành tây sống vì có thể gây đầy hơi, khó tiêu. Thay vào đó, nên chế biến bằng cách xào, hầm hoặc nướng để giảm vị cay nồng mà vẫn giữ được dưỡng chất.

Hành tây nên được ăn kèm với bữa chính, không nên ăn khi đói. Mỗi tuần, bạn có thể sử dụng 3-4 lần, mỗi lần khoảng nửa củ vừa phải, là đủ để mang lại lợi ích sức khỏe mà không gây kích ứng.

(Ảnh minh họa: Internet)

(Nguồn: Tổng hợp)