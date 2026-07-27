HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thực hư việc NSND Công Lý đập phá đồ đạc trong nhà

PV
|

"Mọi người hỏi có phải anh Lý không và nói rằng cảm thấy rất thương em", vợ Công Lý giải thích.

Một đoạn clip mới được Ngọc Hà - vợ NSND Công Lý - đăng tải trên mạng xã hội bất ngờ làm dấy lên nhiều đồn đoán khi xuất hiện tiếng động loảng xoảng phía sau khung hình.

Chỉ từ âm thanh này, một số cư dân mạng suy diễn rằng nam nghệ sĩ nổi nóng, đập phá đồ đạc trong nhà, thậm chí bày tỏ sự thương cảm dành cho Ngọc Hà. Trước những thông tin lan truyền thiếu kiểm chứng, bà xã NSND Công Lý đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Ngọc Hà cho biết cô khá bất ngờ khi nhận được nhiều tin nhắn hỏi thăm, thậm chí có người khẳng định "rất thương em" vì cho rằng NSND Công Lý có hành động bạo lực. Để tránh những hiểu lầm tiếp tục lan rộng, cô đã đăng clip đính chính.

Clip vợ NSND Công Lý đính chính

Ngọc Hà tâm sự: "Thấy clip của em lên có cái tiếng loảng xoảng, giống như tiếng bát vỡ, tiếng ném đồ ấy. Mọi người hỏi có phải anh Lý không và nói rằng cảm thấy rất thương em.

Hôm nay em muốn xin được đính chính rằng anh Lý nhà em trông mặt thế thôi chứ chưa bao giờ có hành động bạo lực nào trong gia đình. Anh Lý cũng không có thói quen ném đồ đạc hay vứt đồ đạc bừa bãi trong gia đình.

Thực ra đó là tiếng động từ bác giúp việc, bác ấy cho đồ vào máy rửa bát, cọ nồi niêu, không để ý rằng em đang quay. Trong gia đình, anh Lý là người ngăn nắp hơn em, nên các bác cứ yên tâm không bao giờ có chuyện anh Lý đập đồ, ném đồ, vũ phu đâu ạ".

Lời giải thích của Ngọc Hà nhanh chóng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả. Không ít ý kiến cho rằng việc chỉ dựa vào một âm thanh trong video để đưa ra kết luận về đời sống hôn nhân của người khác là thiếu cơ sở.

Thực hư việc NSND Công Lý đập phá đồ đạc trong nhà- Ảnh 1.

NSND Công Lý và vợ

Những năm gần đây, vợ chồng NSND Công Lý thường xuyên trở thành tâm điểm của các tin đồn trên mạng xã hội. Trước đó, Ngọc Hà cũng từng phải lên tiếng bác bỏ thông tin hai vợ chồng "chán nhau", "ly hôn" sau thời gian cô ít đăng hình chồng. Bà xã nam nghệ sĩ khẳng định gia đình vẫn luôn yêu thương, đồng hành cùng nhau và hiện hài lòng với cuộc sống bình yên, dù không quá dư dả về vật chất.

Sau biến cố sức khỏe của NSND Công Lý từ năm 2021, Ngọc Hà trở thành người đồng hành, chăm sóc chồng trong quá trình điều trị và phục hồi. Cô nhiều lần chia sẻ hành trình vượt qua khó khăn của cả hai, đồng thời mong công chúng không suy diễn hoặc lan truyền những thông tin chưa được kiểm chứng về cuộc sống gia đình.

Theo Ngọc Hà, điều cô trân trọng nhất hiện nay là sức khỏe của chồng dần cải thiện và sự bình yên trong mái ấm nhỏ sau những năm tháng nhiều thử thách.

Vợ NSND Công Lý lên tiếng thông tin chán chồng, ly hôn


google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại