Thức dậy mà thấy những dấu hiệu này, hãy đi khám ngay

Triệu chứng ung thư có thể xuất hiện vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày, nhưng một số biểu hiện có xu hướng xuất hiện rõ ràng nhất vào buổi sáng sớm. Việc nhận biết các dấu hiệu này có thể giúp người bệnh thăm khám kịp thời và tiếp cận điều trị, từ đó cải thiện cơ hội sống sót.

Một dược sĩ cảnh báo rằng bất kỳ thay đổi bất thường nào được phát hiện ngay sau khi thức dậy đều nên được kiểm tra bởi bác sĩ.

Một số dấu hiệu xuất hiện buổi sáng có thể cảnh báo ung thư. (Ảnh minh họa)

Abbas Kanani, dược sĩ tại hệ thống Chemist Click, Anh, cho biết ba triệu chứng ho kéo dài, mệt mỏi và đổ mồ hôi ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo của ung thư.

Ông lưu ý rằng người hút thuốc thường xuyên bị ho vào buổi sáng. Tuy nhiên, nếu tình trạng này kéo dài hơn hai tuần, dù có hút thuốc hay không, người bệnh vẫn nên đến gặp bác sĩ để kiểm tra.

Một triệu chứng đáng lo ngại khác có thể xuất hiện vào buổi sáng là cảm giác kiệt sức, đặc biệt nếu đi kèm với các biểu hiện khác.

“Cảm thấy hơi mệt vào buổi sáng là điều bình thường, nhưng nếu điều này đột nhiên xảy ra với bạn, hoặc nếu cảm giác mệt mỏi kéo dài suốt cả ngày, bạn cần được thăm khám,” ông Kanani cho biết.

Dấu hiệu thứ ba được dược sĩ này đề cập là tình trạng đổ mồ hôi về đêm. Nếu người bệnh thường xuyên thức dậy với ga trải giường ẩm hoặc ướt vì mồ hôi, đây có thể là một cảnh báo nghiêm trọng.

Ông nói thêm: “Hãy đi khám bác sĩ nếu bạn bị đổ mồ hôi về đêm, đặc biệt nếu kèm theo các dấu hiệu như mệt mỏi, sụt cân hoặc xuất hiện vết bầm không rõ nguyên nhân.”

Các triệu chứng ung thư khác

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), một số dấu hiệu ung thư khác có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào trong ngày bao gồm:

- Đau ngực và khó thở

- Thay đổi thói quen đại tiện

- Xuất huyết bất thường

- Xuất hiện khối u hoặc cục u

- Thay đổi ở nốt ruồi

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Đau vùng bụng hoặc lưng

- Chứng khó tiêu và ợ nóng

- Da bị ngứa hoặc chuyển sang màu vàng.

Thay đổi lối sống để giảm nguy cơ ung thư

Tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK) nhấn mạnh rằng thay đổi lối sống – đặc biệt là giảm hút thuốc và tiêu thụ rượu – có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ mắc ung thư.

Trên trang web chính thức, tổ chức này nêu rõ: “Mối liên hệ giữa hút thuốc và ung thư là hoàn toàn rõ ràng. Hút thuốc gây ra ít nhất 15 loại ung thư khác nhau, trong đó có hai loại phổ biến là ung thư phổi và ung thư ruột.”

Họ cũng khẳng định không có mức độ hút thuốc nào là an toàn. Bên cạnh đó, giảm tiêu thụ rượu cũng giúp hạ thấp nguy cơ mắc bệnh.

Tổ chức này cho biết: “Rượu gây ra 7 loại ung thư, trong đó có ung thư vú, miệng và ruột. Dù thói quen uống rượu của bạn như thế nào, việc cắt giảm đều sẽ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.”



