Phát hiện 1 thói quen khiến sinh lý nam giảm sút: Thay đổi ngay trước khi quá muộn!

Nghiên cứu vừa được công bố ngày 28 tháng 8 trên tạp chí Cell Metabolism, cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến thường xuyên có nhiều tác động đến sức khỏe con người, chuyên trang y tế Mỹ Healthline đưa tin.

Các tác động này bao gồm tăng cholesterol và tăng cân. Các nhà khoa học lưu ý rằng những người tham gia nghiên cứu đã tăng hơn 1 kg khi ăn thực phẩm siêu chế biến. Lượng mỡ trong cơ thể họ cũng tăng lên.

Các nhà nghiên cứu bổ sung rằng “chất lượng tinh trùng có xu hướng suy giảm” khi những người tham gia theo chế độ ăn giàu thực phẩm siêu chế biến.

Họ nhấn mạnh rằng các tác động sức khỏe này xảy ra ngay cả khi một người tiêu thụ chế độ ăn siêu chế biến có cùng lượng calo với người ăn chế độ khác.

“Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng rằng việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến gây hại cho sức khỏe tim mạch - chuyển hóa và sinh sản, bất kể lượng calo tiêu thụ có vượt mức hay không,” các tác giả nghiên cứu viết.

Nghiên cứu mới cho thấy việc tiêu thụ thường xuyên thực phẩm siêu chế biến có thể liên quan đến suy giảm sức khỏe sinh sản nam giới. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Philip Werthman, chuyên gia tiết niệu và giám đốc Trung tâm Y học Sinh sản Nam giới và Phẫu thuật nối ống dẫn tinh ở Los Angeles, Mỹ, cho biết nghiên cứu này là bằng chứng cho thấy bạn ăn gì quan trọng hơn là ăn bao nhiêu.

“Vấn đề không phải là bạn nạp bao nhiêu calo, mà là loại calo bạn nạp vào,” bác sĩ Werthman nói với Healthline.

Tác động của chế độ ăn siêu chế biến đến chất lượng tinh trùng

Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã tuyển chọn 43 nam giới trong độ tuổi từ 20–35. Mỗi người tham gia trải qua ba tuần ăn theo chế độ giàu thực phẩm siêu chế biến và ba tuần ăn chế độ giàu thực phẩm chưa qua chế biến, với khoảng thời gian nghỉ ba tháng giữa hai chế độ ăn.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng những người theo chế độ ăn siêu chế biến có mức phthalate cxMINP cao hơn. Đây là một chất có trong nhựa, có thể làm rối loạn nội tiết tố.

Ngoài ra, chế độ ăn này còn khiến lượng testosterone và hormone kích thích nang trứng (FSH) giảm xuống. Đây là hai yếu tố quan trọng trong việc sản xuất tinh trùng.

Các nhà nghiên cứu cho rằng một số chất gây rối loạn nội tiết này có thể đến từ bao bì nhựa được sử dụng trong thực phẩm siêu chế biến.

Họ cũng lưu ý rằng việc xuất hiện thực phẩm siêu chế biến từ những năm 1970 có vẻ trùng hợp với mức giảm 60% số lượng tinh trùng trên toàn thế giới.

Các nhà nghiên cứu cho rằng một số chất gây rối loạn nội tiết có thể đến từ bao bì nhựa được sử dụng trong thực phẩm siêu chế biến. (Ảnh minh họa)

Kristin Kirkpatrick, chuyên gia dinh dưỡng tại Khoa Sức khỏe & Y học Dự phòng của trung tâm y tế Cleveland Clinic (Mỹ), cho biết nghiên cứu này truyền tải một thông điệp rõ ràng.

Kirkpatrick giải thích: “Nghiên cứu cho thấy các chất gây rối loạn nội tiết và các thành phần khác đã làm thay đổi mức hormone ở nam giới, ngay cả khi họ vẫn khỏe mạnh. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi bạn khỏe mạnh theo những chỉ số khác, nhưng ăn chế độ giàu thực phẩm siêu chế biến, bạn vẫn có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.”

Bác sĩ Werthman bổ sung rằng sức khỏe tổng thể của nam giới cũng ảnh hưởng đến hệ sinh sản. Ví dụ, người tăng cân, mắc tiểu đường tuýp 2, hoặc có mức cholesterol cao có thể thấy sức khỏe sinh sản của mình – như chất lượng tinh trùng – giảm đi.

“Hệ sinh sản phản ánh sức khỏe tổng thể của bạn,” Werthman giải thích. “Hệ sinh sản rất nhạy cảm.”

Tiến sĩ Michael Eisenberg, giáo sư tiết niệu tại Đại học Stanford, Mỹ, nhận xét về nghiên cứu: “Mặc dù không có chỉ số nào đạt mức ý nghĩa thống kê, nhưng có vẻ như chất lượng tinh dịch giảm đi khi xem xét dữ liệu tổng hợp. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng can thiệp trong nghiên cứu này chỉ kéo dài ba tuần, trong khi một chu kỳ sản xuất tinh trùng thường mất từ hai đến ba tháng.”

Lời khuyên để cải thiện sức khỏe sinh sản nam giới

Các chuyên gia cho rằng có nhiều thói quen sống có thể giúp cải thiện và duy trì sức khỏe sinh sản nam giới.

“Nói chung, một chế độ ăn lành mạnh (ngũ cốc nguyên cám, trái cây, rau xanh), tập thể dục và duy trì cân nặng hợp lý sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như sức khỏe sinh sản,” tiến sĩ Eisenberg nói.

Bác sĩ Werthman cho biết chế độ ăn uống lành mạnh là “một yếu tố lớn”, nhưng cũng nhấn mạnh rằng nam giới – đặc biệt là những người đang cố gắng có con – nên tập thể dục đều đặn, đồng thời tránh rượu và thuốc lá.

Một chế độ ăn lành mạnh (ngũ cốc nguyên cám, trái cây, rau xanh) thay vì thực phẩm siêu chế biến sẽ giúp cải thiện sức khỏe tổng thể cũng như sức khỏe sinh sản.

Kirkpatrick cũng đồng tình: “Một chế độ ăn giàu dinh dưỡng, như chế độ ăn Địa Trung Hải, cùng với việc tập thể dục thường xuyên, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng, duy trì cân nặng hợp lý và tránh xa thuốc lá, rượu đều có thể góp phần vào việc cải thiện sức khỏe sinh sản.”

Bác sĩ Werthman cũng lưu ý rằng nhiệt độ cao từ các nguồn như phòng xông hơi hoặc bồn tắm nóng có thể ảnh hưởng tạm thời đến chất lượng và số lượng tinh trùng.

“Tất cả những yếu tố này đều ảnh hưởng đến hệ sinh sản,” ông nói. “Cơ thể là một hệ thống tích hợp.”



