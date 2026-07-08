HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ tướng Ý chọn cách im lặng trước lời công kích của Tổng thống Mỹ Trump

Bình Giang
|

Các bộ trưởng của Ý cho biết nước này sẽ không tiếp tục đáp trả những phát biểu công kích của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Thủ tướng Giorgia Meloni, đồng thời cam kết bảo vệ quan hệ song phương dù chịu nhiều sức ép.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. (Ảnh: AP)

Dù từng là đồng minh thân cận, mối quan hệ giữa bà Meloni và ông Trump bắt đầu rạn nứt từ tháng trước, khi ông phát biểu trên kênh truyền hình La7, rằng bà đã “van nài” được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp. Bà Meloni bác bỏ cáo buộc này và tố ông Trump bịa chuyện.

Khi cả hai sẽ cùng tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ankara từ ngày 7 - 8/7, ông Trump tiếp tục khơi lại căng thẳng khi đăng trên mạng xã hội Truth Social bức ảnh bà Meloni đang ngước nhìn mình, kèm dòng chú thích: “Cần lệnh cấm tiếp cận”.

Hành động khiêu khích này khiến dư luận cho rằng bà Meloni sẽ phản ứng gay gắt, làm tăng nguy cơ căng thẳng tại hội nghị NATO.

Ngày 7/7, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani cho biết Rome sẽ không “mắc bẫy” và vẫn mong muốn duy trì quan hệ tốt đẹp với Mỹ, bất kể ai là tổng thống.

“Ông Trump phát biểu với tư cách cá nhân. Chúng ta thấy một tổng thống Mỹ rất thích khiêu khích, đặc biệt trên mạng xã hội. Chúng tôi quyết định sẽ không tiếp tục phản hồi những phát biểu như vậy”, ông Tajani nói với báo La Stampa .

Các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Ý, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto, cũng đưa ra thông điệp tương tự khi được hỏi liệu Ý có đáp trả hay không. Văn phòng của bà Meloni từ chối bình luận về cách bà sẽ ứng xử khi gặp ông Trump tại Ankara.

Tuy nhiên, một nguồn tin thân cận với bà Meloni bác bỏ khả năng Thủ tướng Ý sẽ lạnh nhạt với ông Trump. Người này nói rằng Thủ tướng Meloni biết cách xử lý những tình huống như vậy và sẽ chào Tổng thống Mỹ “bằng một nụ cười”.

Bà Meloni từng ủng hộ ông Trump mạnh mẽ và là nhà lãnh đạo châu Âu duy nhất tham dự lễ nhậm chức của ông năm 2025, với kỳ vọng xây dựng quan hệ gần gũi dựa trên sự tương đồng về quan điểm chính trị cánh hữu.

Tuy nhiên, gần đây bà chỉ trích nhà lãnh đạo Mỹ vì công kích Giáo hoàng Leo, sau khi Giáo hoàng lên án cuộc chiến của Mỹ với Iran. Đáp lại, ông Trump gay gắt chỉ trích bà Meloni, cáo buộc bà thiếu dũng khí.

Sau màn khẩu chiến công khai, truyền thông Ý suy đoán chính phủ nước này có thể tẩy chay lễ kỷ niệm Quốc khánh Mỹ. Tuy nhiên, nhiều quan chức cấp cao của Chính phủ Ý vẫn tham dự buổi lễ tại dinh thự Đại sứ Mỹ ở Rome tuần trước.

Những phát biểu của ông Trump vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ tại Ý. Một số đảng đối lập cũng lên tiếng bày tỏ ủng hộ bà Meloni.

Trên trang nhất số ra ngày 7/7, báo Il Foglio của Ý chế giễu lời công kích của ông Trump bằng cách đăng bức ảnh Tổng thống Mỹ đứng cạnh Tổng thống Nga Vladimir Putin, kèm dòng chú thích: “Cần lệnh cấm tiếp cận”.

'Không còn gì để sử dụng', Patriot cạn kiệt: Kyiv đối mặt đòn tấn công nguy hiểm nhất từ Nga
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

NATO

Mỹ

Tin nóng Thế Giới 24h

Trump

Italia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại