Thủ tướng Đức đối mặt nguy cơ mất ghế

Thủ tướng Đức Friedrich Merz đang đối mặt nguy cơ phải từ chức ngay sau cuộc bầu cử cấp bang vào tháng 9.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz.

Báo Bild cho biết, gần như không còn nhiều người trong ban lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) tin rằng ông Merz có thể giữ cương vị thủ tướng đến dịp Giáng sinh.

Theo Bild, trong nội bộ CDU đã xuất hiện các cuộc thảo luận về khả năng một số thủ hiến thuộc đảng này cùng kêu gọi ông Merz từ chức "vì lợi ích của đất nước và của đảng".

Nguyên nhân chủ yếu là tỷ lệ ủng hộ dành cho đảng cầm quyền liên tục sụt giảm, trong khi đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) đang gia tăng ảnh hưởng.

Các cuộc thăm dò cho thấy có tới 40% cử tri tại các bang thuộc Đông Đức trước đây sẵn sàng bỏ phiếu cho AfD. Riêng tại bang Sachsen-Anhalt, nơi dự kiến tổ chức bầu cử vào ngày 6/9, tỷ lệ này lên tới 41%.

Ở cấp liên bang, AfD hiện được cho là đang dẫn trước liên minh CDU/CSU từ 5-9 điểm phần trăm.

Mức tín nhiệm cá nhân của Thủ tướng Merz cũng giảm mạnh. Chỉ khoảng 15-26% người Đức hài lòng với kết quả điều hành của ông, trong khi 70% đánh giá là "kém".

Đợt cải tổ nội các gần đây cũng không giúp cải thiện tình hình. Hơn một nửa cử tri, tương đương 57%, cho rằng ông Merz xử lý việc này không hiệu quả.

Hiện Thủ hiến bang Bắc Rhine-Westphalia Hendrik Wust được xem là ứng viên sáng giá nhất có thể kế nhiệm ông Merz.

Trong khi đó, CDU cho rằng khả năng Chủ tịch đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Soder hoặc Phó Thủ tướng Alexander Dobrindt thay thế ông Merz là không thực tế.

Dù công khai khẳng định ông Merz là một "thủ tướng rất mạnh mẽ và quyết đoán", ông Soder gần đây cũng thừa nhận muốn đánh bại AfD thì cần có một nền kinh tế mạnh cùng chính sách nhập cư nghiêm ngặt.

Thành công trong bầu cử của AfD cùng với việc Hungary và Slovakia chuyển sang theo đuổi chính sách thực dụng hơn là những dấu hiệu cho thấy sự đồng thuận của châu Âu về vấn đề Ukraine và các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga đang bắt đầu xuất hiện rạn nứt.