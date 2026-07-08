HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thủ tướng chủ trì họp về thu hồi tài sản bị thất thoát trong các vụ án

Anh Văn
|

Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án yêu cầu có lộ trình xử lý với các tài sản bị thất thoát.

Chiều 8/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương tổ chức thi hành án, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án (Ban Chỉ đạo).

Thủ tướng chủ trì họp về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án 2026 - Ảnh 1.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: VGP)

Tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan đã thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành vụ án và phương án xử lý tài sản thu hồi nợ.

Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện dự thảo quy chế làm việc, quy định chức năng, phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo.

Bộ Tư pháp có nhiệm vụ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan đề xuất phương án tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thi hành án và xử lý tài sản.

Ban Chỉ đạo lưu ý tổng hợp danh mục, phân loại tài sản, đề xuất phương án, lộ trình, thời hạn xử lý và phân công rõ trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương.

Thủ tướng chủ trì họp về thu hồi tài sản thất thoát trong các vụ án 2026 - Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. (Ảnh: VGP)

Nhấn mạnh đây là công việc khó, phức tạp, Ban Chỉ đạo yêu cầu tăng cường hơn nữa công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm của các bộ, cơ quan, địa phương, bám sát chỉ đạo của cấp có thẩm quyền để thực hiện công tác thi hành án và xây dựng phương án xử lý tài sản hiệu quả, kịp thời, chặt chẽ, đúng quy định.

Mục tiêu được Ban Chỉ đạo xác định là góp phần thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các chủ thể liên quan.

7 trường công an công bố điểm thi đánh giá năm 2026
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Ngân hàng Nhà nước

bộ tư pháp

Lê Minh Hưng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

Choáng ngợp giây phút công an phá chuyên án 3.500 tỷ đồng đặc biệt lớn, 85 người tra tay vào còng

01:33
Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

Giữ khẩn cấp thầy giáo để tránh tẩu tán tài liệu, xoá dấu vết vụ 154 điểm 10 toán tốt nghiệp ở Tuyên Quang?

01:31
Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

Bộ Công an thông tin nóng về vụ người đàn ông bị bắn 5 phát vào đầu, tử vong tại chỗ

01:20
Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

Honda CB500 Super Four về Việt Nam, trang bị công nghệ hiếm, giá ngang xe 650 cc

01:44
Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

Tự mua thuốc ngoài, BHYT vẫn chi trả nếu đủ 7 điều kiện: Quy định rõ ràng bạn cần biết

01:19
Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

Từ nay, khám trái tuyến vẫn được hưởng bảo hiểm y tế: Hưởng tới 50% quyền lợi, ở đâu áp dụng?

00:59
Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

Xe ga mới giá chỉ 29 triệu đồng ra mắt: Cốp rộng gần bằng Honda Lead, tiết kiệm xăng

01:25
Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

Giây phút công an ập vào khám xét 7 địa điểm, quản lý Lương Văn Khải và 1 phụ nữ tra tay vào còng

01:40
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại