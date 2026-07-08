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7 trường công an công bố điểm thi đánh giá năm 2026

Lệ Thu
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Sáng 8/7, 7 học viện, trường công an nhân dân đồng loạt công bố kết quả kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026.

Việc công bố kết quả được thực hiện căn cứ Quy chế tổ chức Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an ban hành kèm theo Quyết định số 3434/QĐ-BCA ngày 4/6/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an và hướng dẫn của Cục Đào tạo (Bộ Công an).

Dưới đây là link tra cứu điểm thi của 7 trường công an:

Trường Link tra cứu điểm
Trường Đại học An ninh Nhân dân Tại đây
Học viện Chính trị Công an Nhân dân Tại đây
Học viện An ninh Nhân dân Tại đây
Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy Tại đây
Học viện Kỹ thuật và Công nghệ an ninh Tại đây
Học viện Cảnh sát Nhân dân Tại đây
Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân Tại đây

Theo hướng dẫn của các trường, thời gian tiếp nhận đơn phúc khảo diễn ra trong 5 ngày, từ 8/7 đến hết ngày 12/7. Trong vòng 5 ngày kể từ khi kết thúc thời hạn nhận đơn, kết quả phúc khảo sẽ được công bố trên website của các trường.

Kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2026 được tổ chức vào ngày 21/6 với hơn 22.300 thí sinh đăng ký dự thi.

Bài thi có tổng điểm tối đa 100 điểm, gồm hai phần. Trong đó, phần tự luận bắt buộc chiếm 25 điểm; phần trắc nghiệm chiếm 75 điểm. Phần trắc nghiệm bắt buộc gồm các môn toán, lịch sử và tiếng Anh. Ngoài ra, thí sinh lựa chọn một trong bốn môn để làm bài gồm vật lý (CA1), hóa học (CA2), sinh học (CA3) hoặc địa lý (CA4).

Năm 2026, Bộ Công an giao 8 học viện, trường công an nhân dân tuyển sinh tổng cộng 2.070 chỉ tiêu. Chỉ tiêu được phân bổ theo từng trường, từng vùng tuyển sinh, ngành đào tạo, đối tượng nam, nữ và phương thức tuyển sinh.

Khối trường Công an sử dụng 3 phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng, xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an, xét điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá.

Điểm xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT 3 môn * 2/5 + Điểm bài thi đánh giá * 3/5 + Điểm ưu tiên, điểm thưởng.

Tỷ lệ cạnh tranh trung bình vào các học viện, trường công an nhân dân năm nay khoảng 1 chọi 11.

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Tags

Học viện chính trị công an nhân dân

học viện cảnh sát nhân dân

Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

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