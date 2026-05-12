Thứ trưởng Trần Văn Thuấn: Y bác sĩ ở Trường Sa là “nguồn nội lực” để phát triển y tế biển đảo

Chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt khi không chỉ động viên lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió, mà còn khảo sát thực trạng hệ thống y tế cơ sở trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Chia sẻ sau chuyến đi, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết ông xúc động khi tận mắt chứng kiến diện mạo khang trang, xanh tươi của các đảo tiền tiêu nơi cha ông đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, những câu chuyện về các ca bệnh khó được phẫu thuật trực tiếp trên đảo với sự hỗ trợ chuyên môn từ đất liền cho thấy năng lực y tế tại Trường Sa đang từng bước được nâng cao.

Theo Thứ trưởng, dù công tác khám chữa bệnh tại Trường Sa hiện do lực lượng quân y đảm nhiệm, Bộ Y tế vẫn thường xuyên phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ sở y tế quân đội nhằm xây dựng cơ chế hiệp đồng thống nhất trong ứng phó thảm họa, cấp cứu và phòng chống dịch bệnh trên biển. Hàng năm, nhiều bệnh viện thuộc Bộ Y tế cũng tổ chức các đoàn khám bệnh, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo.

“Các bác sĩ tuyến đảo không chỉ là thầy thuốc mà còn là những chiến sĩ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Sự cống hiến của cán bộ y tế ở Trường Sa chính là nguồn nội lực mạnh mẽ nhất để phát triển hệ thống y tế biển đảo bền vững”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết thời gian tới Bộ Y tế sẽ tham mưu Chính phủ hoàn thiện cơ chế, chính sách đãi ngộ đặc thù cho lực lượng y tế công tác tại hải đảo, nhằm bảo đảm các y bác sĩ nơi đảo xa không bị thiệt thòi về cơ hội nghề nghiệp và điều kiện phát triển chuyên môn.

Trong 6 ngày công tác, đoàn đã tới thăm 7 đảo gồm Song Tử Tây, Nam Yết, Đá Tây A, Sinh Tồn Đông, Núi Le C, Tiên Nữ B, Trường Sa và Nhà giàn DK1/2 Phúc Tần. Tại mỗi điểm đến, đoàn trao tặng nhiều trang thiết bị y tế, thuốc men và nhu yếu phẩm phục vụ đời sống quân dân trên đảo.

Tổng nguồn lực huy động trong chuyến đi đạt gần 6 tỷ đồng, bao gồm tiền mặt và hàng hóa. Trong đó, 3,3 tỷ đồng được dành để hỗ trợ thiết bị y tế, vật tư cho các đảo thuộc đặc khu Trường Sa. Mỗi đảo và nhà giàn được tặng máy tính, máy lọc nước, thiết bị thu sóng truyền hình cùng nhiều nhu yếu phẩm như vitamin, sữa, nước yến, bột dinh dưỡng. Bảy bệnh xá trên các đảo cũng được hỗ trợ 50 triệu đồng mỗi đơn vị.

Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ hệ thống chiếu sáng năng lượng mặt trời cho đảo Song Tử Tây trị giá 200 triệu đồng; bổ sung trang thiết bị, thuốc kháng sinh cho đảo Núi Le; hỗ trợ Vùng 4 Hải quân, Lữ đoàn 955, Đồn Biên phòng Trường Sa và Đội điều trị 486.

PGS.TS.BS Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia, thành viên đoàn công tác, cho biết chuyến đi giúp bà cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và người dân Trường Sa. “Ra với Trường Sa là mang theo tình cảm và mang về niềm tin”, bà xúc động chia sẻ.