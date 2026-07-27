Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm được Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáng 27/7, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tham dự hội nghị có Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh, cùng đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính và bộ, ngành liên quan.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đức Tâm - Thứ trưởng Bộ Tài chính, được điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030; được giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Ban Bí thư, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trịnh Mạnh Linh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Phát biểu tại hội nghị, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh, với vị trí địa chiến lược quan trọng, cùng tiềm năng đa dạng từ miền núi, cao nguyên đến biển đảo, Quảng Ngãi có nhiều điều kiện thuận lợi để bứt phá phát triển kinh tế - xã hội. Những thành tựu đạt được thời gian qua là nền tảng quan trọng để tỉnh tiếp tục vươn lên trong giai đoạn mới.

Trên cương vị được giao, ông Tâm cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, bám sát thực tiễn, lắng nghe nhân dân, hành động quyết liệt, hiệu quả; mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đồng hành của các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đức Tâm, 45 tuổi, quê phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên (trước đây là phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào), có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế.

Ông Nguyễn Đức Tâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Trước khi được điều động về Quảng Ngãi, ông Nguyễn Đức Tâm có hơn 20 năm công tác trong ngành kế hoạch và đầu tư và Bộ Tài chính hiện nay.

Cụ thể, từ tháng 8/2003 đến tháng 5/2004, cán bộ hợp đồng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và công chức tập sự Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân vào tháng 6/2004.

Từ tháng 9/2004 đến tháng 7/2009, ông Tâm là chuyên viên Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân. Tháng 8/2009, ông Tâm giữ vị trí Trưởng phòng Tổng hợp, Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân cho đến tháng 11/2009.

Tháng 3/2011 đến tháng 4/2019, ông Tâm là Phó Cục trưởng Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, sau đó ông giữ chức vụ Chánh Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan.

Giai đoạn từ tháng 4/2021 đến tháng 4/2023, ông Tâm giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, sau đó là Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Ngày 17/10/2024, ông Tâm được giao trọng trách là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; đến tháng 3/2025, được giao đảm nhận là Thứ trưởng Bộ Tài chính.