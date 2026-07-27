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Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

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Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng – Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hoá giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 27/7, Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị về việc công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Ban Bí thư về nhân sự chủ chốt của Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo đó, Ban Bí thư chuẩn y Thiếu tướng Tô Anh Dũng - Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an Tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh Thanh Hóa bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2026-2031.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Duy Ngọc - Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư cho Thiếu tướng Tô Anh Dũng

Ông Tô Anh Dũng (48 tuổi), quê xã Nghĩa Trụ (tỉnh Hưng Yên) có trình độ chuyên môn Cử nhân Đại học Cảnh sát nhân dân chuyên ngành Điều tra tội phạm, Cử nhân chính trị học, Thạc sĩ Luật.

Quá trình công tác, ông Tô Anh Dũng từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng. Ông trưởng thành từ ngành công an, công tác tại công an các huyện Gia Lâm, Long Biên cũ (Hà Nội).

Từ tháng 3/2020 đến tháng 8/2022, ông Tô Anh Dũng giữ chức Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Giám đốc Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng giữ chức Phó Bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng phát biểu nhận nhiệm vụ

Từ tháng 8/2022 đến tháng 6/2025, ông Tô Anh Dũng là Uỷ viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam (nay là tỉnh Ninh Bình).

Tháng 6/2025 đến tháng 7/2026, ông Tô Anh Dũng là Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa. Tháng 6/2025, ông Tô Anh Dũng được phong quân hàm Thiếu tướng.

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Tags

ban tổ chức trung ương

Nguyễn Duy Ngọc

Công an tỉnh Hà Nam

Nguyễn Đức Tâm

Tô Anh Dũng

Tỉnh ủy Thanh Hóa

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