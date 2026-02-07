Thử thách "yêu" liên tục trong 31 ngày cuối năm của của cặp đôi New York: Hé lộ điều xảy ra với cơ thể họ

Năm 2009, tại thành phố New York náo nhiệt và phồn hoa, huấn luyện viên Yoga Sadina Tini và chồng cô - một nhiếp ảnh gia - đã chuẩn bị chào đón năm mới theo một cách độc đáo và đầy thu hút. Họ đặt ra một mục tiêu táo bạo: Dành trọn mỗi ngày trong tháng cuối cùng của năm 2009 để đắm mình trong niềm vui của "chuyện vợ chồng".

Ban đầu, ý định thực hiện kế hoạch này chỉ đơn giản là để cùng nhau từ bỏ một số thói quen xấu như hút thuốc hay hạn chế ăn chocolate. Tuy nhiên, điều không ai ngờ tới là "thử thách tình dục" kéo dài 31 ngày này không chỉ mang lại sự sảng khoái về tinh thần mà còn cung cấp nguồn "dưỡng chất" chưa từng có cho cơ thể.

Ivan Goldstein, Tổng biên tập của Tạp chí Tình dục học, đã tiết lộ hiệu quả kinh ngạc của kế hoạch này: "Tần suất 'quan hệ' không chỉ giới hạn trong phạm vi cảm xúc và khoái cảm, nó còn là yếu tố then chốt chạm đến bản chất của sức khỏe và sự trường thọ".

Dưới đây là những lợi ích cụ thể mà đời sống tình dục đều đặn mang lại cho thân tâm:

1. Kéo dài tuổi thọ

Đời sống tình dục điều độ có khả năng làm chậm quá trình lão hóa, từ đó đạt được hiệu quả kéo dài tuổi thọ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng "chuyện ấy" là một hình thức vận động tốt, giúp cải thiện lưu thông máu, tăng cường sức sống cơ bắp, nhờ đó làm chậm bước chân của tuổi già.

Lượng calo tiêu hao trong một lần 'quan hệ' tương đương với một ly rượu vang đỏ hoặc hai miếng bánh quy. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, nếu phụ nữ trung niên 'quan hệ' mỗi tuần một lần, mức hormone estrogen giúp bảo vệ xương trong cơ thể họ sẽ cao gấp đôi so với những phụ nữ khác. Bằng cách thay đổi tư thế, bạn có thể tăng thêm sự thú vị và khối lượng vận động. Các cặp đôi được khuyên thay đổi các tư thế để tăng nhịp tim khi yêu.

2. Tăng cường cung cấp máu cho tim

"Yêu" điều độ giúp giảm căng thẳng hiệu quả, hỗ trợ thư giãn tâm trạng và nâng cao sức đề kháng cá nhân. Đặc biệt vào thời điểm đạt cực khoái, các hormone trong cơ thể thay đổi thúc đẩy giãn mạch máu, từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu, tăng cường khả năng cung cấp máu và oxy cho tim.

Lưu ý quan trọng:

Tránh quá độ vì "quan hệ" quá thường xuyên có thể gây gánh nặng cho tim, dẫn đến tim đập nhanh, tức ngực, hụt hơi. Trong trường hợp cực đoan có thể gây bệnh lý tim mạch.

Đối với người có bệnh lý như bệnh nhân mắc nhồi máu cơ tim hoặc bệnh mạch vành cần thận trọng và nên hạn chế để tránh làm tình trạng bệnh trầm trọng hơn.

3. Đào thải dịch viêm trong tuyến tiền liệt

Đối với bệnh nhân viêm tuyến tiền liệt, đời sống tình dục điều độ có tác động tích cực nhất định. Kết hợp việc điều trị y tế với việc duy trì sinh hoạt "chuyện ấy" định kỳ có thể giúp đào thải các dịch tiết gây viêm trong tuyến tiền liệt, giảm tích tụ và hỗ trợ nhanh chóng phục hồi. Tuy nhiên, cần lưu ý tránh quan hệ trong giai đoạn viêm tuyến tiền liệt do vi khuẩn cấp tính.

4. Nâng cao chất lượng tinh trùng

Sản sinh tinh trùng là một quá trình liên tục. "Yêu" điều độ giúp đẩy nhanh quá trình "thay cũ đổi mới", tối ưu hóa chất lượng tinh trùng và kích thích bài tiết hormone nam giới.

Cảnh báo: Không nên quan hệ quá dày đặc vì sẽ làm giảm số lượng và chất lượng tinh trùng do cơ thể không đủ thời gian để tái tạo tự nhiên, đồng thời khiến nam giới tiêu hao thể lực quá mức.

5. Giảm đau lưng và thắt lưng

Trong quá trình quan hệ, cơ thể tiết ra Enkephalin – một chất giảm đau tự nhiên mạnh mẽ. Tình dục nhịp nhàng, nhẹ nhàng giúp nâng cao ngưỡng chịu đau của cá nhân. Những người bị đau lưng hoặc đã phẫu thuật cột sống (nếu có thể đi bộ 1500m mà không khó chịu) vẫn nên duy trì đời sống tình dục điều độ.

Tầm quan trọng của tính điều độ và khoa học trong "chuyện yêu"

Tình dục không phải là một cuộc đua về số lượng mà là sự cân bằng giữa nhu cầu sinh lý và khả năng phục hồi của cơ thể. Việc duy trì một tần suất "vừa sức" không chỉ bảo vệ hệ tim mạch, xương khớp mà còn giúp hệ thống nội tiết hoạt động ổn định, tránh tình trạng suy kiệt sinh lực (kiệt sức, suy giảm trí nhớ, mệt mỏi mãn tính).

Quy luật con số 9: Công thức tham khảo tần suất

Trong y học tình dục, "Quy luật con số 9" là một công thức phổ biến được các chuyên gia đưa ra dựa trên sự biến đổi sinh lý theo độ tuổi. Cách tính: Lấy số hàng chục của độ tuổi nhân với 9. Chữ số hàng chục của kết quả là số ngày, chữ số hàng đơn vị là số lần "quan hệ".

Độ tuổi Công thức tính Tần suất tham khảo 20 - 29 tuổi 2x9 = 18 1 tuần quan hệ 8 lần 30 - 39 tuổi 3x9 = 27 2 tuần quan hệ 7 lần 40 - 49 tuổi 4x9 = 36 3 tuần quan hệ 6 lần 50 - 59 tuổi 5x9 = 45 4 tuần quan hệ 5 lần 60 - 69 tuổi 6x9 = 54 5 tuần quan hệ 4 lần





Đây chỉ là bảng số liệu mang tính tham khảo trung bình. Tần suất lý tưởng nhất vẫn là dựa trên cảm giác của cơ thể: Sau khi "yêu", cả hai cảm thấy tinh thần sảng khoái, không bị đau lưng, mỏi gối hay buồn ngủ rũ rượi vào ngày hôm sau.