Thứ "rau long đờm" không thể thiếu vào mùa đông: Nó giúp bạn ngủ ngon, giải độc, dưỡng gan và dạ dày khỏe mạnh

Mùa đông đến, gió bắc thổi dữ dội, thời tiết hanh khô, cổ họng lúc nào cũng ngứa ngáy, thỉnh thoảng lại ho khan. Lúc này, chúng ta nên bổ sung thêm một loại rau xanh tươi tốt vào thực đơn của mình: Rau cúc! Loại rau này là báu vật mùa đông, với hương thơm độc đáo, vị thanh mát, dịu nhẹ và quan trọng nhất là rất tốt cho sức khỏe.

Rau cải cúc được ví là "rau long đờm" không thể thiếu vào mùa đông

Mùa lạnh khiến niêm mạc đường hô hấp dễ khô, hệ miễn dịch suy yếu, vi khuẩn - virus hoạt động mạnh hơn. Điều này là nguyên nhân dẫn đến ho, viêm họng, đờm đặc, khó khạc xuất hiện rất phổ biến, đặc biệt ở phụ nữ và người cao tuổi.

Theo y học cổ truyền, cải cúc có vị ngọt nhẹ, tính mát, quy vào phế (phổi), có tác dụng thanh đờm, làm dịu đường hô hấp. Đông y nhận định, rau cải cúc có vị ngọt, hơi đắng, the, thơm, tính hơi mát, lành không độc, có tính năng tiêu thực, thanh đàm hỏa, yên tâm khí. Rau có công hiệu chữa trị ho lâu ngày, làm tán phong nhiệt, chữa đau mắt, nên được sử dụng cho các chứng như ăn kém tiêu, viêm họng, viêm phế quản… nhờ sự có mặt nhiều loại dưỡng chất. Theo nghiên cứu của y học hiện đại, rau cải cúc chứa nhiều:

- Chất xơ hòa tan giúp làm loãng dịch nhầy, hỗ trợ cơ thể tống xuất đờm dễ hơn.

- Tinh dầu tự nhiên và flavonoid có tác dụng chống oxy hóa, hỗ trợ giảm viêm nhẹ ở đường hô hấp.

- Vitamin C và beta-caroten góp phần tăng cường miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây viêm đường hô hấp mùa lạnh.

Các tài liệu dinh dưỡng đăng trên Journal of Food Science & Nutrition và dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đều ghi nhận, cải cúc là loại rau xanh giàu vi chất, có lợi cho phổi và hệ miễn dịch khi sử dụng thường xuyên, đặc biệt ở dạng nấu canh, lẩu, rất phù hợp với mùa đông.

Nói cách khác, ăn cải cúc không phải "thuốc trị bệnh", nhưng là một cách hỗ trợ cơ thể long đờm, giữ ấm từ bên trong, hạn chế viêm nhiễm tái diễn trong những ngày lạnh.

Không chỉ long đờm, rau cải cúc còn đem lại nhiều lợi ích sức khỏe

1. Giúp ngủ ngon, tinh thần thư giãn hơn

Cải cúc có mùi thơm đặc trưng, chứa các hợp chất có khả năng tác động nhẹ lên hệ thần kinh, giúp thư giãn, giảm căng thẳng. Đông y từ lâu đã dùng cải cúc cho người hay mất ngủ, ngủ chập chờn, stress. Với phụ nữ bận rộn, áp lực công việc và gia đình, một bát canh cải cúc buổi tối thực sự là cách "xoa dịu thần kinh" rất tự nhiên.

2. Hỗ trợ gan, nhất là khi ăn uống nhiều dịp cuối năm

Theo y học cổ truyền, cải cúc có tác dụng thanh nhiệt, hỗ trợ chức năng gan. Dưới góc độ dinh dưỡng, các chất chống oxy hóa trong cải cúc giúp giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan, đặc biệt có lợi vào mùa đông, thời điểm nhiều người ăn đồ đạm, uống rượu bia nhiều hơn do tiệc tùng.

3. Dịu dạ dày, dễ tiêu

Với hàm lượng chất xơ vừa phải, tính mát, cải cúc không gây kích ứng dạ dày, ngược lại còn giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác đầy bụng. Đây là lý do nhiều gia đình Việt thích cho cải cúc vào lẩu hay nấu canh, vừa ngon miệng, vừa nhẹ bụng.

Gợi ý nhỏ cho chị em

Nên ăn cải cúc nấu chín, dùng khi còn ấm để tăng hiệu quả cho hô hấp mùa đông.

Không nên nấu quá lâu để tránh mất vitamin.

Phụ nữ tì vị hư hàn (hay lạnh bụng, đi ngoài) nên ăn lượng vừa phải.

Một mớ rau cải cúc rẻ tiền, dễ mua, nhưng lại mang đến rất nhiều lợi ích cho phổi, gan, giấc ngủ trong mùa đông. Đôi khi, chăm sóc sức khỏe không cần những gì quá cầu kỳ, chỉ cần bắt đầu từ bát canh ấm trong gian bếp mỗi ngày.

(Ảnh minh họa: Internet)