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Thu nhập dưới 15,5 triệu đồng mỗi tháng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân

Luân Dũng
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Mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) và mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Văn phòng Quốc hội vừa ban hành Văn bản hợp nhất Luật Thuế thu nhập cá nhân, trong đó quy định cách tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công .

Cụ thể, thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công được xác định bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất tại biểu thuế lũy tiến từng phần.

Thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công là tổng thu nhập chịu thuế mà người nộp thuế nhận được trừ đi các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp.

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế hoặc thời điểm người nộp thuế nhận được thu nhập.

Thu nhập dưới 15 , 5 triệu đồng không phải nộp thuế thu nhập cá nhân 2026 - Ảnh 1.

5 bậc thuế lũy tiến.

Bên cạnh đó, người nộp thuế còn được xem xét về mức giảm trừ gia cảnh. Số tiền này được trừ vào thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công.

Trong đó, mức giảm trừ đối với người nộp thuế là 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm).

Mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng.

Căn cứ biến động của giá cả, thu nhập, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Việc xác định mức giảm trừ gia cảnh đối với người phụ thuộc thực hiện theo nguyên tắc mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế.

Theo quy định, người phụ thuộc trong diện được giảm trừ gia cảnh, gồm: con chưa thành niên; con là người mất năng lực hành vi dân sự, người khuyết tật, không có khả năng lao động; con thành niên đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp hoặc học nghề;

Cùng với đó, người phụ thuộc còn bao gồm: vợ hoặc chồng không có khả năng lao động; bố, mẹ đã hết tuổi lao động hoặc không có khả năng lao động; những người khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Quy định mới cho tất cả người lao động nghỉ không lương 14 ngày trở lên từ 1/7
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thuế thu nhập cá nhân

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