Thu hơn 1.600 tỷ đồng từ 10 dự án cao tốc

Trong quá trình tổ chức thu phí, hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Tính đến hết ngày 21/7 vừa qua, tổng số tiền thu phí tại 10 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam đạt 1.620 tỷ đồng, vượt số thu dự kiến tại Đề án khai thác tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc được phê duyệt.

Theo Cục Đường bộ Việt Nam, thực hiện chủ trương thu hồi vốn Nhà nước khi đầu tư xây dựng các tuyến đường bộ cao tốc theo phương thức đầu tư công tại các Nghị quyết 52/2017 của Quốc hội, chính sách thu phí sử dụng đường bộ cao tốc do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và trực tiếp quản lý, khai thác đã được đưa vào Luật Đường bộ năm 2024.

Trong quá trình tổ chức thu phí, hoạt động tại các trạm diễn ra ổn định, không xảy ra ùn tắc, phương tiện lưu thông thuận lợi.

Để việc vận hành hệ thống thu phí diễn ra thuận lợi, Cục Đường bộ Việt Nam khuyến cáo chủ phương tiện chủ động dán thẻ ETC, bảo đảm tài khoản giao thông luôn đủ số dư trước khi lưu thông trên cao tốc.

Người điều khiển phương tiện cũng cần chấp hành hệ thống biển báo, hướng dẫn của lực lượng chức năng tại khu vực trạm thu phí và tuân thủ các quy định về tải trọng phương tiện.