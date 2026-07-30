Nguyên phó chủ tịch huyện cấp sổ đỏ hơn 13.700m² đất sai quy định

Sau quá trình xác minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng kết luận nội dung tố cáo ông Phạm Đăng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong cũ ký cấp sổ đỏ cho hơn 13.700m² đất sai quy định là đúng.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Kết luận số 10871/KL-UBND về nội dung tố cáo đối với ông Phạm Đăng Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cũ, liên quan việc ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) trái quy định.

Trước đó, tỉnh Lâm Đồng thụ lý giải quyết tố cáo, đồng thời giao cơ quan chức năng xác minh nội dung tố cáo đối với ông Phạm Đăng Quang vào tháng 12/2025.

Theo kết luận số 10871/KL-UBND, năm 2015, UBND huyện Đắk Glong đã cấp sổ đỏ số BU385832 cho ông Lý Văn Lý và ông Lý Văn Đậu đối với thửa đất số 7, tờ bản đồ số 39 tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong (nay là xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng), có diện tích 13.707,7m².

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng xác định phần lớn diện tích thửa đất này chồng lấn với thửa đất số 13, tờ bản đồ số 8 đã được cấp sổ đỏ hợp pháp từ năm 2009 cho hộ ông Lê Đình Thi.

Kết quả đối chiếu bản đồ địa chính cho thấy sổ đỏ được cấp cho ông Lý và ông Đậu chồng lấn khoảng 90% diện tích thửa đất đã được cấp cho ông Thi. Vào thời điểm ký cấp sổ, ông Quang giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong, là người ký giấy chứng nhận nhưng thiếu kiểm tra hồ sơ do cấp dưới tham mưu, dẫn đến việc cấp trùng sổ đỏ.

Sau khi xem xét nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, các tài liệu, chứng cứ liên quan và đối chiếu quy định pháp luật, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên kết luận nội dung công dân tố cáo ông Phạm Đăng Quang cấp sổ đỏ sai quy định là đúng.

Kết luận cũng chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến sai phạm xuất phát từ việc các cán bộ chuyên môn ở xã Quảng Sơn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đắk Glong không cập nhật, tra cứu đầy đủ thông tin hồ sơ địa chính; không đối chiếu bản đồ cũ và bản đồ mới nên không phát hiện việc cấp chồng lấn. Đồng thời, người ký sổ đỏ thiếu kiểm tra hồ sơ trước khi phê duyệt.

Theo kết luận, do sổ đỏ cấp sai đã được chuyển nhượng qua nhiều cá nhân nên cơ quan nhà nước không thể thu hồi ngay mà chỉ được thực hiện khi có bản án hoặc quyết định của tòa án theo quy định của Luật Đất đai năm 2024. Tuy nhiên, các bên liên quan có quyền khởi kiện tranh chấp hoặc khởi kiện việc cấp sổ đỏ để làm căn cứ xử lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Nội vụ tham mưu xử lý trách nhiệm đối với ông Phạm Đăng Quang; đồng thời giao các cơ quan liên quan xem xét trách nhiệm của ông Nguyễn Xuân Dũng, ông Hoàng Tiến Dũng và ông Phạm Nguyên Vũ là cán bộ tham mưu trong quá trình lập, thẩm định và trình ký hồ sơ cấp sổ đỏ sai quy định.



