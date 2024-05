Thu hồi sản phẩm chăm sóc da ghi thêm vàng vào thành phần

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có công văn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc sản phẩm Black Pearl - Cleopatra Mask for all skin types, số phiếu công bố: 179273/22/CBMP-QLD.

Sản phẩm này do Công ty TNHH Starshine Marketing, địa chỉ ở quận 7, TP HCM, chịu trách nhiệm đưa ra thị trường; nhà sản xuất là Sea of spa Labs Ltd – Israel.

Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi là sản phẩm có công thức không đúng như hồ sơ công bố.

Trước đó, Công ty TNHH Starshine Marketing từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh mỹ phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm (ghi thiếu thành phần Ethylhexylglycerin, Propylene Glycol, Cyclopentasiloxane; ghi thừa thành phần Dimethicone, Glycerin, Gold) đối với sản phẩm Black Pearl - Cleopatra Mask For All Skin Types.

Cục Quản lý Dược đề nghị sở y tế các địa phương thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng sản phẩm Black Pearl - Cleopatra Mask For All Skin Types nêu trên.

Tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm vi phạm nêu trên; kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành.