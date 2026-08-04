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Thủ đoạn mới: Giả danh cán bộ BHXH “hỗ trợ” đồng bộ dữ liệu CCCD - chiêu lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản

Hà Linh
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Trường hợp khi thực hiện các TTHC của ngành BHXH Việt Nam, nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua số hotline: 1900.9068 hoặc số 0243.7899999 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ.


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