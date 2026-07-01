Thư Đan Nguyễn nói rõ thời điểm ly hôn, từng gánh nợ cho chồng và phải điều trị tâm lý

Thư Đan Nguyễn đã có những phản hồi, vạch trần góc khuất trong 10 năm hôn nhân.

Vài ngày qua, Thư Đan Nguyễn liên tục trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội khi tài khoản được cho là của chồng cũ liên tiếp đăng tải nhiều bài viết ẩn ý về cuộc hôn nhân đã tan vỡ. Không chỉ vậy, nhạc sĩ Nguyễn Hùng cũng bất ngờ bị réo tên khi một số cư dân mạng lan truyền những hình ảnh cả hai từng xuất hiện cùng nhau và đưa ra nhiều suy đoán về mối quan hệ.

Tối 30/7, sau thời gian giữ im lặng, Thư Đan Nguyễn chính thức đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân để làm rõ những thông tin đang lan truyền. Trong bài viết, nữ diễn viên lần đầu công khai thời điểm ly thân, quá trình đơn phương ly hôn cũng như những áp lực tinh thần mà cô cho biết mình đã phải trải qua trong cuộc hôn nhân.

Theo chia sẻ của Thư Đan, cuộc sống hôn nhân không giống những gì mọi người nhìn thấy bên ngoài. Cô viết: "Trước giờ, trong mắt bạn bè, gia đình, nhân viên, anh là một người vô cùng kiệm lời. Ngay cả tôi, khi chung sống cùng anh, cũng chưa từng nghe anh phát ra văn phong như vậy. Mà thay vào đó, khi tôi về nhà sau những buổi làm việc từ sáng tới khuya, bước vào căn phòng của mình, những gì tôi nghe thấy là đủ kiểu la hét, mắng chửi từ anh khi đang cắm mặt vào các trận game".

Thư Đan Nguyễn công khai tin nhắc phải tìm đến coach điều trị tâm lý sau nhiều năm hôn nhân với chồng cũ

Nữ diễn viên cho biết bản thân nhiều lần mong chồng dành thời gian cho con, đưa đón con đi học hoặc cùng con vui chơi để xây dựng sự gắn kết của một người cha, nhưng điều đó không diễn ra như cô kỳ vọng. Theo lời Thư Đan, khi cô bắt đầu phát triển công việc influencer, mâu thuẫn giữa hai vợ chồng ngày càng lớn. Cô nói mình thường xuyên bị chất vấn, nghi ngờ, thậm chí bị xúc phạm bằng lời nói. Những lần sau, người chồng đều giải thích do say rượu hoặc nóng giận nhất thời, nhưng theo nữ diễn viên, các hành vi này vẫn tiếp tục lặp lại.

Đáng chú ý, Thư Đan lần đầu nhắc đến việc bị bạo lực trong thời gian chung sống. Cô cho biết vụ việc gần nhất xảy ra ngay trước mặt mẹ ruột và người chồng đã chủ động tắt camera trước khi xảy ra sự việc. "Đến nay, tôi vẫn cảm thấy cần bảo vệ bản thân và gia đình trước những gì đã xảy ra", cô chia sẻ.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ từ năm 2024, cô đã phải tìm đến chuyên viên tư vấn tâm lý để hỗ trợ tinh thần vì những bất ổn kéo dài. Đồng thời, cô từng cố gắng giúp chồng vượt qua khó khăn tâm lý nhưng sau cùng nhận ra bản thân không thể thay đổi người khác nếu chính họ không muốn.

Trong bài đăng từ phía Đan Thư, cô tiết lộ bị bạo lực trước mặt người thân

Đến năm tháng 3/2025, cô đề nghị ly thân và chuyển sang ở phòng riêng trong cùng căn nhà. Thư Đan cho biết việc rời khỏi nhà ngay lập tức không hề đơn giản vì cô còn phải chuẩn bị môi trường sống mới cũng như đảm bảo tâm lý ổn định cho con. Trong khoảng thời gian này, nữ diễn viên nhiều lần đề nghị ly hôn nhưng không nhận được sự đồng thuận từ chồng.

Thư Đan Nguyễn cho hay: "Tôi đã từng nói với anh, tôi chấp nhận từ bỏ toàn bộ tài sản, tôi chỉ cần con thôi, nhưng anh vẫn không chấp nhận. Để đến cuối, tôi phải tự đơn phương ly hôn và quá trình này đã kéo dài cho đến nay vì cả hai tranh chấp quyền nuôi con".

Thư Đan cho biết đến tháng 7/2026, cô và chồng cũ đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn. Tuy nhiên, theo nữ diễn viên, mọi chuyện vẫn chưa dừng lại khi sau đó cô tiếp tục phải đối diện với những áp lực từ các bài đăng, lời đe dọa và những diễn biến trên mạng xã hội.

Thư Đan Nguyễn cho biết đề nghị ly hôn từ tháng 8/2025, đến tháng 7/2026 cả hai chính thức ly hôn

Ngoài ra, Thư Đan Nguyễn còn chia sẻ về việc cô từng phải gánh nợ cho chồng: "2022, khi việc đầu tư của anh mang đến món nợ lớn mà thời điểm đó tôi biết mình phải cùng anh san sẻ, cùng nhau vượt qua khó khăn này. Vì với công việc của tôi lúc đó, tôi nghĩ mình vẫn sẽ cố được. Đến 2023, chi phí sinh hoạt gia đình và hỗ trợ gia đình hai bên chủ yếu được chi trả bởi thu nhập của tôi. Về phía anh, anh lại sa đà vào đỏ đen, game, nhậu nhẹt".

Hiện những chia sẻ từ phía của Thư Đan Nguyễn đang thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Về phía chồng cũ của nữ diễn viên, đến thời điểm hiện tại chưa có phản hồi mới liên quan đến những nội dung mà cô vừa công khai.

Thư Đan Nguyễn là ai?

Thư Đan Nguyễn sinh năm 1999, được nhiều khán giả biết đến với vai trò beauty KOL, TikToker và người mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Nhờ ngoại hình sáng, phong cách trẻ trung cùng các nội dung về làm đẹp và thời trang, cô nhanh chóng sở hữu lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội. Những năm gần đây, Thư Đan liên tục xuất hiện trong các dự án như Báu Vật Trời Cho và Cục Vàng Của Ngoại, từng được đánh giá là gương mặt trẻ nhiều triển vọng của màn ảnh Việt nhờ vẻ đẹp ngọt ngào cùng hình tượng trong trẻo.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, nữ diễn viên lại trở thành tâm điểm chú ý vì ồn ào đời tư. Cô bị một người đàn ông tự nhận là chồng đăng tải bài viết cho rằng đã xây dựng hình ảnh độc thân trong nhiều năm dù thực tế đã có gia đình. Chỉ sau một ngày vụ việc bùng nổ, Thư Đan chính thức lên tiếng phản hồi. Nữ diễn viên cho biết gia đình, bạn bè và đồng nghiệp đều biết cô từng lập gia đình, đồng thời khẳng định nhiều khán giả theo dõi mình từ những ngày đầu cũng từng thấy cô chia sẻ về chồng và con. Theo Thư Đan, việc hạn chế xuất hiện cùng người thân trên mạng xã hội trong thời gian gần đây chỉ nhằm bảo vệ sự bình yên và quyền riêng tư của gia đình. Cô cũng xác nhận sau nhiều năm cố gắng vun vén, cuộc hôn nhân đã khép lại và điều ưu tiên lớn nhất hiện nay là mang đến môi trường sống tốt nhất để con gái trưởng thành.