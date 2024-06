Thót tim khoảnh khắc bé trai rơi xuống bể cá cảnh trong nhà, người mẹ xót xa: "Chỉ chậm vài giây nữa là cũng không cứu được"

Bể cá lớn được thiết kế trong các gia đình, nhà hàng hay quán cà phê trong những năm gần đây ngày càng được ưa chuộng. Dù đẹp nhưng đôi khi nó có thể vô tình trở thành những chiếc "bẫy", đặc biệt với trẻ nhỏ.

Trên mạng xã hội mới đây không ngừng chia sẻ đoạn video ghi lại vụ việc một bé trai vô tình rơi xuống bể cá của gia đình khiến nhiều người không khỏi hoảng hốt. May mắn sau đó bé trai đã được người lớn kịp thời chạy đến cứu lên.

Cụ thể, đoạn cllip ghi lại cảnh hai bé đang chơi ở một hồ cá. Do mải chơi cạnh mép bể cá không thanh chắn, bé trai đã vô tình sảy chân rơi xuống nước và khong ngừng vùng vẫy. May mắn, bé gái sau đó đã nhanh chóng gọi người lớn trong nhà tới cứu bé trai lên khỏi bể cá an toàn.

Clip: Bé trai trượt chân rơi xuống hồ cá

Người đăng tải đoạn video là chị T.H. cũng chia sẻ thêm: "Sau khi xem clip hai bé gái thì nghĩ đến con mình từng thoát chết trong gang tấc, chắc chỉ còn chậm vài giây nữa là cũng không cứu được. Cứu được thằng bé đơ một ngày không ăn uống gì, nôn mửa cả ngày … Nhà ai có hồ, bể nên để ý các cháu nhỏ ạ."

"Clip hai bé gái" mà chị H. nhắc tới chính là sự việc đau lòng xảy ra tại Quảng Ninh, khi hai cháu bé không may đuối nước trong bể bơi khu nghỉ dưỡng. Hậu quả làm 1 bé tử vong, 1 bé trong tình trạng suy đa tạng, phải lọc máu.

Đoạn video ngay sau khi chia sẻ cũng nhận về nhiều ý kiến phản hồi, đặc biệt là các bậc phụ huynh. Nhiều người cũng đồng ý kiến cho rằng, khi gia đình có hồ và bể cần lưu ý đảm bảo an toàn cho các cháu nhỏ để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra:

"May nắn cháu gái thông minh đi gọi người lớn. Chứ cháu cũng nhảy xuống cứu thì mọi chuyện đi xa"

"Biết con được cứu mà xem video vẫn thấy tim đập nhanh, xót."

"Mừng cho con và gia đình, thoát chết trong gang tấc"

"Làm hồ cá đẹp thì đẹp nhưng tốt nhất nên có lan can chứ nhà có trẻ nhỏ sợ lắm."