Vụ 2 cháu bé đuối nước trong bể bơi khu nghỉ dưỡng: Bé gái còn lại đang rất nguy kịch

Sáng 5/6, thông tin từ một cán bộ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vẫn đang nỗ lực cứu chữa trường hợp bệnh nhân 7 tuổi đuối nước mới được chuyển đến. Hiện tại cháu bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, bệnh nhân bị suy đa tạng.



Theo báo cáo của UBND phường Bãi Cháy, sáng 4/6 cơ quan này nhận được thông tin có 02 cháu bé bị đuối nước ở khu đô thị Sumperia thuộc khu 5A, phường Bãi Cháy.

Sau khi xác minh thông tin, được biết căn C5-05 có một gia đình 04 người đến thuê nghỉ từ 14h, ngày 3/6 gồm cặp vợ chồng và 2 con nhỏ (một cháu 4 tuổi và một cháu 7 tuổi) trú tại phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo cho biết, do bố mẹ không để ý lúc hai cháu rơi xuống bể nước, phát hiện sự việc gia đình đã đưa hai cháu đến Bệnh viện Bãi Cháy cấp cứu, sau khi cấp cứu đã được chuyển đến Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên cháu bé 4 tuổi đã tử vong do bị tổn thương não không phục hồi, xuất huyết phổi, suy đa cơ quan, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy thận, suy gan, xuất huyết phổi, xuất huyết tiêu hóa, rối loạn đông máu, viêm phổi nặng do ngạt nước. Gia đình đã đưa cháu về Cẩm Phả.

Đối với cháu bé 7 tuổi, bị ngạt tuần hoàn, ngừng hô hấp sau đuối nước hiện đang được điều trị lọc máu, thở máy tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh.

Nguyên nhân vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hai bé đi nghỉ mát cùng gia đình rơi xuống bể nước ở khu đô thị: Một bé tử vong, một bé nguy kịch (hình minh họa)

Cảnh báo các tình huống rất dễ đuối nước, đặc biệt trong đợt cao điểm mùa Hè

Thời điểm này là mùa Hè, các trẻ em bắt đầu được nghỉ học nên sẽ thay đổi thói quen sinh hoạt tại gia đình. Tranh thủ thời gian này nhiều phụ huynh sẽ cho con em đi du lịch hoặc các em tự chơi ở gia đình sẽ đối mặt với nhiều tình huống dẫn tới nguy hiểm, trong đó đặc biệt là đuối nước.

Ở thành phố các em nhỏ sẽ được gia đình đi bơi ở các bể bơi hay hồ câu. Còn ở các tỉnh lẻ thường có nhiều sông hồ, ao ngay sát nhà. Vì vậy các chuyên gia khuyên các bậc phụ huynh hãy trang bị cho các cháu nhỏ kĩ năng bơi.

Thạc sĩ Thể thao Trần Cao Khánh- Trưởng bộ môn Giáo dục Thể chất Trường Trung học phổ thông Kim Sơn A. (Thầy Khánh cũng là Huấn luyện viên phụ trách dự án Dạy bơi phòng tránh đuối nước của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), cho biết, đây chính là thời điểm dễ xảy ra các vụ đuối nước ờ khắp mọi nơi như đã nêu trên.

Thầy Trần Cao Khánh chia sẻ thêm, thực tế nhiều vụ đuối nước thương tâm, rất đáng tiếc nếu như các kiến thức, thông tin báo chí tuyên truyền đến được với các nạn nhân trước đó thì đã không xảy ra.



Thạc sĩ thể thao Trần Cao Khánh đưa ra lời khuyên, trong mùa nước lớn các trẻ nhỏ tuyệt đối không chơi tại những nơi như ao, hồ, sông, ngòi hoặc các khu vực có biển báo nguy hiểm.

Đối với những người chưa biết bơi dù đã lớn tuổi, luôn chú ý đến cảnh báo, quan sát các điểm an toàn. Tuyệt đối không đi qua các chỗ nước ngập nếu không xác định được ranh giới của đường giao thông.

Phải khởi động trước khi xuống nước, thực hành các bài tập làm quen nước trước khi xuống bể hoặc sông, biển.

Tuyệt đối không uống rượu bia hoặc các chất kích thích khi xuống bể bơi…

Học bơi để biết cách phòng chống đuối nước

Ngoài ra, gia đình, nhà trường và xã hội cần có các giải pháp an toàn, đào tạo các kỹ năng để đảm bảo tính mạng cho trẻ em.

Các phụ huynh cần nhắc nhở con em mình không nên tắm sông ở khu vực nguy hiểm, khi tắm phải có người lớn canh chừng để không xảy ra tình trạng đuối nước thương tâm. Đặc biệt thời điểm nước dâng cao, mùa mưa nước lũ thì dừng toàn bộ việc bơi lội, các hoạt động vui chơi dưới nước.

Song song với đó, việc trang bị kỹ năng cứu khi bị đuối nước cũng không kém phần quan trọng đối với tất cả mọi người:

Phải nắm rõ cách cứu đuối khi phát hiện trường hợp gặp nạn.

Bước 1: Hô hoán những người xung quanh.

Bước 2: Tìm những vật xung quanh khu vực như can, xô, chậu, dây hoặc sào để tiếp cận gián tiếp cứu người đuối nước.

Bước 3: Nếu biết bơi thì phải tiếp cận người đuối nước làm đúng kỹ thuật đưa người bị đuối nước lên trên cạn để làm các kiểm tra tình trạng.

Trong trường hợp biết bơi thì các em cần biết kỹ năng cứu đuối như lặn xuống và tiếp cận bạn từ sau lưng, để tránh bạn hoảng ôm bám, gây nguy hiểm cho chính mình.

Sau đó kéo bạn vào người mình, bơi ngửa bằng 2 chân và kéo vào bờ. Chú ý nâng cằm bạn lên cao để nạn nhân thở, đưa vào bờ để sơ cấp cứu…

Thầy Khánh lưu ý điều rất quan trọng, đối với trẻ em nói chung và tất cả mọi người, học bơi là cách phòng chống đuối nước hiệu quả nhất tự bảo vệ chính mình.