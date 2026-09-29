Thông tin xấu độc từ nhóm 'Con ghét bố mẹ': Phải xử lý nghiêm nội dung gây hại

Hơn 100.000 người đã vào nhóm “Con ghét bố mẹ”, và đã đến lúc nền tảng, quản trị viên, cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm các nội dung gây hại.

Nhóm “Con ghét bố mẹ” không mới. Hồi tháng 4, báo chí đã ghi nhận nhóm có hơn 2.100 thành viên, cùng tồn tại với một số hội nhóm mang tên tương tự. Những bài đăng khi đó chủ yếu xoay quanh chuyện bị cha mẹ la mắng, áp lực học tập, mâu thuẫn trong gia đình, cảm giác không được quan tâm hoặc muốn rời khỏi nhà.

Đến 11h hôm nay (29/9), nhận nhóm đã có hơn 100.000 thành viên; nhiều bài đăng nói về cãi vã với cha mẹ, bị so sánh với “con nhà người ta”, kiểm soát điện thoại, chuyện tình cảm hay lựa chọn cá nhân. Không ít người chọn đăng ẩn danh, trong khi phần bình luận thường có những chia sẻ kiểu “nhà mình cũng vậy” hoặc kể lại trải nghiệm tương tự.

Số thành viên sau đó tiếp tục tăng rất nhanh. Một phần lượng người tham gia có lẽ đến từ sự tò mò khi nhóm được báo chí và mạng xã hội nhắc đến. Vì thế, con số thành viên tự nó không hẳn là bằng chứng cho mức độ nguy hiểm của nhóm.

Nhưng khi một cộng đồng công khai tập trung nhiều câu chuyện rất riêng tư về người trẻ lớn nhanh như vậy, câu hỏi không thể chỉ dừng ở việc tên nhóm gây sốc hay không. Điều cần nhìn vào là những rủi ro có thể phát sinh từ nội dung được đăng, cách tương tác giữa các thành viên và trách nhiệm của nền tảng trong việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi.

Trưa 29/9, group “Con ghét bố mẹ” đã có hơn 100 nghìn thành viên. (Ảnh chụp màn hình)

Rủi ro nằm ở đâu

Phần lớn những bài đăng trong nhóm là các tâm sự về gia đình. Có trẻ kể bị áp lực học tập, bị so sánh, bị kiểm soát điện thoại hoặc cãi nhau với bố mẹ. Có trẻ cảm thấy không được cha mẹ thấu hiểu. Những chuyện ấy tự thân không phải nội dung cần bị cấm hay xóa.

Điều đáng lo trước hết là mức độ công khai. Khi một người đăng ẩn danh nhưng kể khá chi tiết về hoàn cảnh gia đình, trường học, nơi ở hoặc những điều khó nói trong nhà, nguy cơ bị người lạ nhận diện và tiếp cận có thể tăng lên. Trong nhóm cũng đã xuất hiện bài cảnh báo nguy cơ trẻ vị thành niên bị người lạ lợi dụng tâm lý để dụ bỏ nhà hoặc bắt cóc.

Rủi ro thứ hai nằm ở hiệu ứng cộng hưởng cảm xúc. Phần bình luận dưới các bài viết thường có nhiều phản hồi đồng cảm như “giống mình”, “nhà mình cũng vậy”, cùng những câu chuyện tương tự. Sự đồng cảm này không phải điều xấu. Với người đang bức bối, việc biết mình không phải người duy nhất có thể giúp giảm cảm giác cô độc.

Vấn đề xuất hiện khi sự đồng cảm chuyển thành củng cố cảm xúc cực đoan hoặc đưa ra lời khuyên nguy hiểm.

Nếu trong những cộng đồng như vậy xuất hiện nội dung cổ súy bỏ nhà, cắt đứt hoàn toàn với gia đình, tin tưởng người lạ hoặc những lời mời hỗ trợ không rõ danh tính, trẻ vị thành niên đang ở trạng thái xúc động mạnh có thể đưa ra những lựa chọn nguy hiểm.

Luật đã có, cần thực thi

Luật An ninh mạng 2025, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, đã dành quy định riêng cho việc bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Theo Điều 16, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng phải kiểm soát nội dung trên dịch vụ của mình để không gây nguy hại, xâm hại hoặc xâm phạm quyền trẻ em; ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em; đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật, quản lý và phối hợp với cơ quan chức năng trong việc ngăn chặn nguồn phát tán.

Luật cũng đặt ra nghĩa vụ xử lý thông tin vi phạm khi có yêu cầu của lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an. Theo điểm b khoản 2 Điều 25, doanh nghiệp phải ngăn chặn việc chia sẻ, xóa bỏ thông tin hoặc gỡ bỏ dịch vụ, ứng dụng có nội dung vi phạm chậm nhất trong 24 giờ kể từ khi nhận yêu cầu. Với trường hợp khẩn cấp có nguy cơ xâm hại an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, thời hạn xử lý không quá 6 giờ.

Như vậy, doanh nghiệp cung cấp nền tảng có nghĩa vụ pháp lý trong việc kiểm soát và xử lý nội dung gây nguy hại, xâm hại hoặc xâm phạm quyền trẻ em trên dịch vụ của mình, chứ không chỉ có trách nhiệm đạo đức.

Với một nhóm công khai tăng quy mô rất nhanh và chứa nhiều nội dung nhạy cảm liên quan đến gia đình, người trẻ, nền tảng cần tăng mức giám sát rủi ro. Những bài làm lộ thông tin cá nhân của trẻ, nội dung có dấu hiệu xâm hại hoặc lời xúi giục hành vi nguy hiểm cần được phát hiện, rà soát và xử lý theo quy định.

Các biện pháp quản trị như tăng kiểm duyệt bài đăng, tăng cảnh báo, hạn chế khả năng người lạ tiếp cận tài khoản vị thành niên cũng là những giải pháp nên được tính đến.

Người quản trị nhóm cũng không thể đứng ngoài trách nhiệm quản trị cộng đồng. Khi một cộng đồng có sự tham gia của người dùng vị thành niên, quản trị viên cần đặc biệt lưu ý những bài để lộ thông tin nhận diện, nội dung có dấu hiệu xâm hại hoặc tương tác có thể đẩy người dùng trẻ vào tình huống nguy hiểm.

Điều cần làm vì thế không phải chờ đến khi có một vụ việc cụ thể mới bắt đầu quan tâm, mà là chủ động phát hiện và xử lý dấu hiệu rủi ro ngay từ trước.

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