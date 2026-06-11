HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin quan trọng liên quan đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện, người dân cần nắm rõ

Duy Anh
|

Hiện nay, người đã tham gia BHXH tự nguyện có thể tự đóng tiền ở các kỳ tham gia tiếp theo qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia với các bước đơn giản.

Theo đó, chỉ sau 3-5 ngày đóng tiền, người dân có thể kiểm tra lại trên ứng dụng VssID của BHXH Việt Nam, nếu thấy chưa được cập nhật quá trình đóng BHXH tự nguyện thì liên hệ ngay với cơ quan BHXH gần nhất hoặc gọi Tổng đài 1900 90 68 để được giải quyết và bảo đảm quyền lợi.

Hướng dẫn đóng tiếp BHXH tự nguyện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Nguồn: BHXH Việt Nam).

Người đóng BHXH tự nguyện có thêm nhiều quyền lợi từ 1/7/2025

Theo đó, từ ngày 1/7/2025 trở đi, các quy định về BHXH tự nguyện được điều chỉnh theo Luật BHXH năm 2024.

Theo quy định mới, ngoài hai chế độ hưu trí và tử tuất, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng thêm một chế độ là trợ cấp thai sản.

Trợ cấp thai sản được quy định từ Điều 94 đến Điều 97 Luật BHXH năm 2024 là chế độ hoàn toàn mới của BHXH tự nguyện.

Người lao động có thời gian đóng BHXH tự nguyện hoặc vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng trợ cấp thai sản.

Điều 95 Luật BHXH năm 2024 quy định chi tiết về trợ cấp thai sản. Theo đó, mức trợ cấp thai sản là 2 triệu đồng cho mỗi con được sinh ra. Trong trường hợp thai từ 22 tuần tuổi trở lên chết trong tử cung, thai chết trong khi chuyển dạ thì mức trợ cấp trên được tính cho mỗi thai.

Ngoài trợ cấp trên, lao động nữ là người dân tộc thiểu số hoặc lao động nữ là người dân tộc Kinh có chồng là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo khi sinh con còn được hưởng chính sách hỗ trợ khác theo quy định của Chính phủ.

Điều đặc biệt là trợ cấp này do ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện, người tham gia BHXH tự nguyện không phải đóng thêm chi phí.

Quyền lợi thứ hai mà người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng sau ngày 1/7/2025 là thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm.

Ra lệnh bắt tạm giam Bùi Nguyễn Yến Nhi SN 1990 trong chuyên án đặc biệt lớn


Tags

Tin nóng trong ngày

Tin ngắn

báo mới

VNEID

bảo hiểm xã hội

chính sách mới

quy định mới

Cổng dịch vụ công quốc gia

Hay độc lạ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

Một danh thắng cấp quốc gia vừa bị đề nghị 'xóa sổ', vì sao?

01:30
Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

Khoảnh khắc cảnh sát hình sự bắt đối tượng trong đường dây ma túy đặc biệt lớn

01:14
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại