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Thông tin người đàn ông bị bắt gặp đi chơi thân thiết với Song Hye Kyo

Dương Nam
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Loạt ảnh mới của Song Hye Kyo khiến cả MXH náo loạn, dụi mắt nhìn lại nhiều lần.

Trong thời gian gần đây, Song Hye Kyo bỗng gây xôn xao bàn tán vì liên tục đi chơi với nhiều người khác giới. Trong sáng 30/7, tờ Sports Seoul cho hay, nữ minh tinh họ Song vừa chiếm sóng mạng xã hội sau khi đăng tải bức ảnh mới lên trang Instagram cá nhân có hơn 18 triệu người theo dõi. Ở tấm hình mới được công bố, mỹ nhân The Glory diện trang phục đời thường thoải mái, đội mũ lưỡi trai, tạo dáng chống cằm và nở nụ cười dịu dàng bên 2 người đàn ông. Dựa vào việc cô đứng sát vào 2 người đi cùng đã cho thấy giữa họ có mối quan hệ thân thiết.

Hình ảnh đã nhanh chóng được chia sẻ rầm rộ trên các diễn đàn trực tuyến và trở nên viral chỉ sau thời gian cực ngắn. Dưới bức hình, nhiều fan cho biết, 2 người đàn ông đi cùng Song Hye Kyo thực ra là bạn thân khác giới của nữ ngôi sao.

- Ảnh 1.

Song Hye Kyo khiến công chúng xôn xao khi đăng ảnh đi chơi cùng với tận 2 người đàn ông. Ảnh: IGNV

Cách đây ít ngày, nữ minh tinh họ Song cũng gây bàn tán khi đăng tải bức ảnh ngọt ngào chụp cùng 1 người đàn ông. Cô đăng ảnh mà không kèm chú thích, chỉ thấy rõ 2 người đang diện trang phục đôi với áo thun trắng trơn cùng kính râm phong cách. Dù đeo kính râm, không tạo dáng cầu kỳ nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn và tỷ lệ cơ thể cân đối của nữ diễn viên 8X vẫn thu hút sự chú ý.

Rất nhanh chóng, bức ảnh đã gây sốt mạng xã hội, với nhiều câu hỏi về thân thế người đàn ông trong ảnh. Thậm chí, nhiều fan còn cho rằng rất có thể Song Hye Kyo đã hẹn hò với bạn trai mới sau 7 năm ly hôn Song Joong Ki.

- Ảnh 2.

Song Hye Kyo công khai lên đồ đồng điệu, chụp ảnh vui vẻ bên 1 người đàn ông lạ cách đây ít hôm. Ảnh: Instagram

Ngay lập tức, truyền thông xứ kim chi đã vào cuộc tìm hiểu và phát hiện hóa ra người đàn ông trong ảnh là 1 nhiếp ảnh gia có tên Lee Sang Hoon. Nhiếp ảnh gia này đã hợp tác với Song Hye Kyo trong nhiều dự án và bộ ảnh trong thời gian dài. Cả 2 còn có tình bạn thân thiết ngoài đời, nhiều lần lên đồ đồng điệu vui vẻ chụp ảnh bên nhau. Nói tóm lại giữa họ chỉ có mối quan hệ bạn bè chứ không hề hẹn hò với nhau như lời đồn đoán từ 1 bộ phận khán giả.

- Ảnh 3.

Hóa ra người đàn ông chụp ảnh bên cạnh Song Hye Kyo cách đây ít ngày là nhiếp ảnh gia thân thiết. Ảnh: Instagram

Song Hye Kyo sinh năm 1981 ở thành phố Daegu, Hàn Quốc. Cha mẹ ly hôn từ bé, nữ diễn viên đã sống với mẹ. Năm 1996, cô đạt giải ở 1 cuộc thi người mẫu, từ đó thuận lợi bước chân vào làng giải trí. Đúng 1 năm sau đó, nữ nghệ sĩ được chọn đóng vai phụ trong phim đầu tay Bệnh Viện Phụ Sản Soonpoong và từng bước thu hút sự quan tâm từ khán giả xứ Hàn.

Tới năm 2000, cô vụt sáng và trở nên nổi tiếng khắp châu Á với vai nữ chính lương thiện trong siêu phẩm truyền hình gây sốt 1 thời Trái Tim Mùa Thu. Hình ảnh dịu dàng của nữ minh tinh xuyên suốt bộ phim đã trở thành 1 phần ký ức không thể nào phai mờ trong lòng nhiều khán giả 8X, 9X.

Kể từ đó tới nay, Song Hye Kyo tiếp tục củng cố vị thế vững chắc ở showbiz qua hàng loạt vai diễn thành công, gây tiếng vang lớn trong các bộ phim đình đám như 1 Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Ngọn Gió Đông Năm Ấy, Hậu Duệ Mặt Trời, The Glory,...

Dù không nổi bật về chiều cao song bù lại Song Hye Kyo lại sở hữu gương mặt đẹp tuyệt mỹ với làn môi cong gợi cảm, dáng mũi tự nhiên thanh tú. Ngay cả khi chỉ để mặt mộc, cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi “có cánh” từ công chúng. Suốt nhiều năm liền, nữ minh tinh họ Song đã liên tục góp mặt trong danh sách những gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) công bố.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Song Hye Kyo giờ đây đã trở thành 1 trong những sao nữ dẫn đầu làn sóng Hallyu sau hàng loạt tác phẩm gây sốt trên diện rộng. Ảnh: X

Về tình duyên, Song Hye Kyo đã trải qua cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài chưa tới 2 năm với nam thần hàng đầu xứ kim chi Song Joong Ki. Bên cạnh Song Joong Ki, nữ nghệ sĩ 8X còn từng xác nhận hẹn hò với 2 tài tử Hyun Bin và Lee Byung Hun. Trong cả 2 mối tình với Lee Byung Hun - Hyun Bin, Song Hye Kyo đều chỉ gắn bó với họ trong khoảng hơn 1 năm rồi chính thức “đường ai nấy đi”

Ngoài 3 mối tình công khai, Song Hye Kyo từng vướng nghi vấn hẹn hò hàng loạt nam diễn viên đình đám khác ở Kbiz bao gồm Song Seung Hun, Won Bin, Kim Min Jong, Bi Rain, Kang Dong Won,...

- Ảnh 6.

Song Hye Kyo - Song Joong Ki cưới nhau rồi ly hôn chóng vánh. Ảnh: Naver

- Ảnh 7.
- Ảnh 8.

Song Hye Kyo từng xác nhận mối quan hệ tình cảm với Lee Byung Hun và Hyun Bin. Ảnh: Nate

Đại gia có 3 con riêng, quê Vĩnh Long, SN 1979 đính hôn với nam NSƯT đình đám, khen chồng tuyệt vời
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Tags

Song Hye Kyo

sao hàn

Lee Byung Hun

Song Joong Ki

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