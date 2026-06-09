HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Thông tin mới vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 15 người bị thương

Như Quỳnh
|

Các nạn nhân trong vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc sau khi được điều trị hiện sức khỏe ổn định.

Theo Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện trên cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ tối 8-6 khiến 15 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Sau khi đưa về bệnh viện, một số nạn nhân bị thương nhẹ đã được xử lý vết thương, giảm đau, kháng sinh dự phòng và về nhà nghỉ ngơi theo dõi.

Thông tin mới vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 15 người bị thương - Ảnh 1.

Sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn đã ổn định. Ảnh: BVHV

Còn 2 người bị thương nặng là anh V.V.T. (SN 1993, quê ở xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) và chị Đ.T.K.C. (SN 1985, quê ở xã Nhữ Khê, tỉnh Tuyên Quang) đã được hồi sức tích cực và phẫu thuật ngay trong đêm. Hiện tại, cả hai bệnh nhân đều đã ổn định và tiếp tục được theo dõi sát tại khoa hồi sức.

Trước đó, khoảng hơn 19 giờ ngày 8-6, tại Km35 cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, khu vực gần nút giao IC9 kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 phương tiện, gồm xe khách, xe chở công nhân và xe tải.

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này xuất hiện mưa lớn kèm dông lốc, mặt đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế. Sau cú va chạm mạnh, phần đầu xe khách bị biến dạng nghiêm trọng, nhiều hành khách mắc kẹt trong phương tiện.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, lực lượng đã hỗ trợ phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn tại khu vực xảy ra tai nạn, đồng thời hỗ trợ người gặp nạn đi cấp cứu kịp thời.

Do thời tiết có mưa, mặt đường trơn trượt, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao sự tập trung, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn.

Thông tin mới vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc khiến 15 người bị thương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: MXH

Đại diện phía cảnh sát giao thông cho biết, tất cả các phương tiện gặp nạn vẫn đang trong thời hạn kiểm định. Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

Khoảnh khắc kinh hoàng trung tâm mua sắm, nhà hàng đổ sập, trường học hỗn loạn sau trận động đất 7,8 độ

00:48
Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

Khoảnh khắc thót tim của tài xế xe ben trước khi đoàn tàu tông nát

00:41
Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

Siêu dự án 18 tỷ USD sẽ sở hữu công trình 200 ha quy tụ 7 đại học danh tiếng thế giới, do Vingroup xây dựng

01:19
Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

Xe tay ga mới tiết kiệm xăng: Đẹp như Vespa, giá ngang Honda Lead

01:22
Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

Chưa từng có: Tỉnh đầu tiên của Việt Nam có tới 3 sân bay

01:21
Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

Honda bán xe tay ga mới: Thuộc nhóm tiết kiệm xăng hàng đầu phân khúc, tiện ích như Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

"Xe ga quốc dân" giá 35 triệu đồng ra mắt: Tiết kiệm xăng, cạnh tranh Honda Vision

01:06
Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

Chưa từng có trong lịch sử: Hà Nội sẽ sở hữu 'thành phố ngầm' đầu tiên của Việt Nam?

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại