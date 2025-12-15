Thông tin mới vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở ở Lâm Đồng

Ngày 15/12, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản yêu cầu khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc nghi ngờ ngộ độc thực phẩm xảy ra tại phường Phan Thiết.

Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết, chỉ trong chưa đầy 48 giờ, địa phương ghi nhận 44 trường hợp nhập viện với các triệu chứng buồn nôn, tiêu chảy, sốt…, khiến ngành y tế phải vào cuộc khẩn cấp.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân trong vụ ăn bánh mì cơ bản ổn định (Ảnh: TH).

Các ca bệnh được ghi nhận từ ngày 13/12 tại nhiều cơ sở y tế trên địa bàn. Qua điều tra ban đầu, các bệnh nhân cho biết trước đó đã ăn bánh mì mua tại cùng một cơ sở ở phường Phan Thiết. Riêng ngày 14/12 đã có 36 người nhập viện.

Đến nay, 18 bệnh nhân đã được xuất viện, 26 trường hợp còn lại đang tiếp tục điều trị tại Bệnh viện An Phước và Trung tâm Y tế khu vực Phan Thiết. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Trước tình trạng này, Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng đề nghị Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh cho tạm ngưng hoạt động của cơ sở kinh doanh bánh mì trên đến khi có kết luận chính thức của các cơ quan chức năng.