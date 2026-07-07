Thông tin mới vụ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm

UBND tỉnh Thanh Hóa đã thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp cho Nguyễn Thị Thu - người cùng mẹ dàn dựng màn kịch giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Quang Hùng vừa ký quyết định thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử số 09, đăng ký ngày 8/6/2020, do UBND phường Phú Sơn, thị xã Bỉm Sơn (nay là phường Quang Trung) cấp cho bà Nguyễn Thị Thu (SN 1984). Bà Thu là người liên quan trong vụ giả chết để trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền bảo hiểm xảy ra tại phường Quang Trung.

Nguyễn Thị Thu giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm.

Theo quyết định, việc thu hồi, hủy bỏ được thực hiện do trích lục khai tử được đăng ký trên cơ sở thông tin, tài liệu không đúng sự thật, vi phạm quy định của Luật Hộ tịch năm 2014.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND phường Quang Trung thu hồi, hủy bỏ trích lục khai tử đã cấp; cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin liên quan trên Hệ thống đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp theo quy định.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, tháng 12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Thu và Trần Thị Thập (SN 1955, mẹ ruột Thu), cùng trú tổ dân phố 3 Phú Sơn, phường Quang Trung, để điều tra về tội Gian lận trong kinh doanh bảo hiểm.

Theo điều tra ban đầu, năm 2020 khi phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, Thu thường xuyên cãi vã với mẹ đẻ là bà Thập. Thời điểm này, Thu đang mua 4 gói bảo hiểm của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential và Công ty CP bảo hiểm nhân thọ Phú Hưng.

Theo cáo buộc, Thu đã bàn bạc với mẹ đẻ để lên kịch bản giả chết để trục lợi tiền bảo hiểm. Bà Thập ban đầu không đồng ý nhưng con gái thuyết phục nên đã chấp nhận làm theo.

Sáng 7/6/2020, Thu uống thuốc ngủ rồi đi vào nhà tắm nằm úp mặt xuống nền nhà để giả chết do đột tử. Sau đó, bà Thập thông báo cho người thân, anh em họ hàng về việc Thu đã chết để tổ chức lễ mai táng. Đến đêm cùng ngày, Thu tỉnh dậy và đến ở nhà người dân ở xã Hoạt Giang (Thanh Hóa). Thu sau đó đón xe vào tỉnh Đồng Nai (cũ) làm ăn và cắt đứt mọi thông tin liên lạc.

Kịch bản giả chết của mẹ con Nguyễn Thị Thu nhanh chóng được phơi bày.

Sau khi tổ chức mai táng cho Thu như một đám tang thật, bà Thập đã làm thủ tục chứng tử tại địa phương, đồng thời làm thủ tục nhận tiền bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm trên với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Số tiền này bà Thập chuyển cho Thu và Thu đã sử dụng đầu tư bất động sản và đầu tư lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Do “đã chết”, không có giấy tờ tùy thân và tài khoản ngân hàng nên Thu phải gửi nhờ nhiều người quen khác để tránh bại lộ.

Đến giữa tháng 12/2025, Thu bất ngờ trở về địa phương làm thủ tục đề nghị hủy đăng ký khai tử, qua đó vụ việc bị bại lộ và bị công an bắt giữ.