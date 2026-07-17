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Thông tin mới nhất về sức khoẻ các nạn nhân vụ tai nạn xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Hà Minh
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TPO - Rạng sáng 17/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận nhiều nạn nhân bị thương trong vụ xe khách lao khỏi cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua địa phận Hà Nội). Bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu khẩn cấp, huy động các ê-kíp đa chuyên khoa tiến hành hồi sức, đánh giá tổn thương và phẫu thuật đối với những trường hợp nguy kịch.

Vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng xảy ra rạng sáng 17/7 trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ khiến 4 người tử vong và nhiều người bị thương. Ngay trong đêm, các bệnh viện đã khẩn trương huy động nhân lực, triển khai cấp cứu, hồi sức và phẫu thuật cho các nạn nhân bị thương, trong đó có nhiều trường hợp đa chấn thương nặng.

Đến thời điểm hiện tại, các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát diễn biến của từng người bệnh, phối hợp nhiều chuyên khoa để xây dựng phương án điều trị tối ưu, đồng thời sẵn sàng tiếp nhận thêm các nạn nhân được chuyển đến từ hiện trường.

Trong số các ca nặng, bệnh nhân P.C.T. (18 tuổi, Bắc Ninh) nhập viện với tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng gồm gãy hở cẳng chân trái, gãy xương đùi trái, vỡ xương cánh chậu trái, chấn thương sọ não, chấn thương vùng hàm mặt và nghi ngờ chấn thương bụng kín. Người bệnh đang được hồi sức tích cực tại Khoa Cấp cứu, tiếp tục được theo dõi để đánh giá đầy đủ các tổn thương trước khi quyết định các bước điều trị tiếp theo.

Bệnh nhân 18 tuổi đang được bác sĩ chăm sóc.

Một trường hợp khác là bệnh nhân D.D.M. (54 tuổi, Thái Nguyên) bị gãy hở độ IIIA xương cánh tay trái và gãy hai xương cẳng tay trái. Sau khi hoàn tất thăm khám và đánh giá toàn diện, các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu nhằm xử trí tổn thương, hạn chế biến chứng và bảo tồn tối đa chức năng vận động của chi thể.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 0h20 ngày 17/7, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 20C-172.XX do tài xế Nguyễn Văn B. (SN 1983, quê Thái Nguyên) điều khiển, chở 32 người lưu thông theo hướng Nghệ An - Hà Nội.

Khi đến Km197+900 trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45, đoạn qua xã Chương Dương (Hà Nội), phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang phải, húc đổ dải hộ lan và lan can bảo vệ trước khi rơi xuống đường gom phía dưới từ độ cao khoảng 3,5-4,2 m. Cú va chạm mạnh khiến xe bị lật nghiêng.

Các bác sĩ đang hồi sức cho bệnh nhân 54 tuổi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Chương Dương, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội cùng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 3 (Cục Cảnh sát giao thông) đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để tổ chức cứu nạn, đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn làm 4 người tử vong, trong đó 3 người tử vong tại hiện trường và 1 người tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện. Nhiều nạn nhân bị thương đã được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Nông nghiệp và Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn và âm tính với ma túy. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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