Thông tin mới nhất về sức khoẻ các nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong tại Hà Nội

Vụ cháy tại căn nhà số 2B, ngách 264/2 Thụy Khuê (theo lối vào từ đường Văn Cao là ngõ 2B), phường Tây Hồ, Hà Nội khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Hiện hai nạn nhân được các bác sĩ Bệnh viện 354 theo dõi sát do có tổn thương liên quan đến hô hấp và chấn thương, tình trạng nặng.

Theo bác sĩ Trần Quốc Thắng, Phó chủ nhiệm Khoa Hồi sức cấp cứu, người trực tiếp cung cấp thông tin về tình trạng bệnh nhân cho biết, nam bệnh nhân H.M.T (SN 1989) được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bỏng hai tay, khó thở, ngạt khói sau thời gian ở trong khu vực xảy ra cháy.

“Thời gian anh ấy tiếp xúc ở trong vùng cháy không rõ chính xác bao lâu, nhưng tương đối dài, có thể trên 10 phút. Anh ấy chạy đi chạy lại trong vùng thiếu oxy và nhiều khói do cháy”, bác sĩ Thắng kể.

Nữ nạn nhân đang điều trị tại BV 354. ﻿Ảnh: Thái Hà.

Theo bác sĩ, bệnh nhân có biểu hiện tăng tiết đường hô hấp, trong đường thở có nhiều bụi, khói đen. Do đó, các bác sĩ chưa loại trừ khả năng bệnh nhân bị ngộ độc khí CO.

“Hiện tại, chúng tôi đang theo dõi hai vấn đề chính. Thứ nhất là tình trạng ngộ độc khí CO do bệnh nhân ở trong vùng thiếu oxy và nhiều khói trong thời gian khá lâu. Thứ hai là nguy cơ phù nề đường thở. Thông thường, tình trạng phù nề có thể tiến triển dần trong khoảng 3-4 giờ sau đó, thậm chí gây tắc nghẽn đường thở”, bác sĩ Thắng nói.

Các kết quả chụp chiếu ban đầu chưa ghi nhận bất thường đáng kể. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn được đánh giá là có nguy cơ cao. Bệnh viện đang cho bệnh nhân thở oxy cao áp, một phương pháp điều trị được sử dụng trong các trường hợp ngộ độc khí CO.

“Bệnh nhân hiện vẫn tiếp xúc được và còn nói được. Chẩn đoán hiện tại là theo dõi ngộ độc khí CO, kèm bỏng hai tay. Biện pháp điều trị đặc hiệu mà bệnh viện đang triển khai là oxy cao áp, chuyên điều trị cho những bệnh nhân ngộ độc khí CO”, bác sĩ Thắng thông tin.

BS Giang theo dõi bệnh án của 2 nạn nhân vụ cháy. Ảnh: Thái Hà

Bác sĩ cũng cho biết hiện chưa có đủ bằng chứng để khẳng định bệnh nhân bị bỏng đường hô hấp, song tình trạng nghi ngộ độc khí CO đã là vấn đề đáng lo ngại. Tiên lượng của bệnh nhân vẫn nặng và cần tiếp tục theo dõi sát.

Người vợ bị tràn khí màng phổi sau khi thoát khỏi đám cháy

Bệnh nhân nữ L.T.T (SN 1994, vợ của nam bệnh nhân H.M.T) có thời gian tiếp xúc với khói và bụi cháy được đánh giá là ít hơn chồng. Tuy nhiên, trong quá trình thoát khỏi đám cháy, người phụ nữ này bị ngã, nhảy từ khu vực tầng 4 xuống phía dưới mái tôn tầng 2 và ôm theo con nhỏ 6 tuổi.

Theo bác sĩ Thắng, bệnh nhân mô tả độ cao khoảng 2-3 m. Qua thăm khám bên ngoài, bệnh nhân có va đập vùng đùi. Tuy nhiên, kết quả chụp X-quang và CT cho thấy bệnh nhân bị tràn khí màng phổi.

“Hiện tại, tình trạng toàn trạng của bệnh nhân vẫn trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, nếu tình trạng tràn khí tiếp tục tăng lên, suy hô hấp có thể tiến triển nặng hơn”, bác sĩ Hoài Giang, Khoa Hồi sức tích cực nói.

Các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát. Nếu lượng khí trong khoang màng phổi có thể tự hấp thu và tình trạng toàn thân ổn định, bệnh nhân sẽ được tiếp tục điều trị và theo dõi.

“Chẩn đoán hiện tại là chấn thương ngực kín, tràn khí khoang màng phổi và theo dõi ngộ độc khí CO. Mức độ ngộ độc khí của bệnh nhân nữ nhẹ hơn so với người chồng, nhưng tổn thương do chấn thương hiện đáng lưu ý hơn. Tình trạng tràn khí màng phổi tương đối nặng, có nguy cơ tiến triển gây suy hô hấp, vì vậy tiên lượng vẫn nặng”, bác sĩ Trần Quốc Thắng cho biết.

Bác sĩ cho biết cháu bé được lưu tại khoa Cấp cứu để theo dõi. Sau khi sức khoẻ ổn định đã được xuất viện.

Theo anh P.M.T, cháu họ của chủ nhà, căn nhà xảy ra hỏa hoạn được chủ nhà cho thuê để làm cơ sở chữa bệnh Đông y. Hai người đến đây chữa bệnh được khoảng hai ngày thì xảy ra vụ cháy.

Năm người tử vong được xác định gồm vợ chồng chủ nhà, hai người khách đến chữa bệnh và một cháu bé là cháu nội của chủ nhà.

Thời điểm xảy ra vụ việc, bố của cháu bé bị tử vong đang công tác tại TP.HCM và đang trên đường trở về.

Người thân kể lại khoảnh khắc xảy ra hỏa hoạn

Theo lời kể của anh P.M.T, cháu họ của ông Th - chủ nhà, đám cháy xảy ra vào khoảng gần 2h sáng 16/9 và được dập tắt lúc 2h30. Tuy nhiên, khói trong căn nhà được cho là rất lớn, khiến những người bên trong gặp khó khăn trong việc thoát nạn.

Trong lúc xảy ra cháy, anh T, con trai chủ nhà đã tìm cách thoát ra ngoài nhưng sau đó quay lại để lấy bình xịt chữa cháy. Việc quay trở lại khu vực có nhiều khói được cho là khiến người này bị ngạt và bỏng 2 cánh tay.

Người này cho rằng nếu những người trong nhà có kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ tốt hơn, việc thoát nạn có thể đã khác. Theo lời kể, căn nhà có tầng thượng và một số khu vực có khả năng thông thoáng, song những người bên trong không kịp di chuyển đến vị trí an toàn.

Một người họ hàng của chủ nhà cho biết sau khi nhận được tin báo, anh lập tức đến hiện trường nhưng khu vực này đã được phong tỏa nên không thể vào bên trong.

Vụ cháy khiến 5 người tử vong.Hiện các thông tin về nguyên nhân vụ cháy, diễn biến cụ thể và trách nhiệm của các bên liên quan đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh làm rõ.