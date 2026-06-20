Thông tin mới nhất về siêu dự án hơn 93.000 tỷ đồng: Từ Cần Giờ sang Vũng Tàu chỉ còn 10 phút

TP.HCM đang xem xét đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng vốn sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển giữa hai địa phương từ 90-120 phút xuống còn khoảng 10 phút, tạo động lực phát triển kinh tế biển, logistics và du lịch cho khu vực phía Nam.

TP.HCM đề xuất siêu dự án hơn 93.000 tỷ đồng: Từ Cần Giờ sang Vũng Tàu chỉ còn 10 phút

Tại kỳ họp giữa năm của HĐND TP.HCM ngày 19/6, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường đã trình bày tờ trình về chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo đề xuất, liên danh nhà đầu tư gồm Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (đại diện liên danh), Công ty TNHH Kinh doanh và Dịch vụ tổng hợp An Hưng, Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh và Phát triển Thương mại Điền Thịnh và Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Kinh doanh Lâm Viên.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 93.000 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quỹ đất dự kiến thanh toán cho nhà đầu tư khoảng 64.400 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng vốn đầu tư; phần ngân sách TP.HCM dự kiến thanh toán gần 28.000 tỷ đồng, tương đương gần 30%.

Phương án thiết kế tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu với đoạn hầm ngầm dưới biển. Ảnh: Vingroup

UBND TP.HCM cho biết giá trị quỹ đất nêu trên mới chỉ là mức ước tính sơ bộ phục vụ việc xem xét chủ trương đầu tư. Giá trị chính thức sẽ được xác định theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm giao đất và trong quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi.

Đảo nhân tạo ở đầu hầm ngầm phía xã Cần Giờ. Ảnh: Vingroup

Theo phương án được đề xuất, dự án được triển khai theo hợp đồng BT, nhà đầu tư sẽ huy động 100% vốn để thực hiện công trình, không sử dụng vốn Nhà nước trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Thời hạn hợp đồng dự kiến kéo dài 7 năm, trong đó giai đoạn thi công từ năm 2026 đến năm 2029.

Cầu - hầm vượt biển dài hơn 14 km

Theo hồ sơ trình HĐND TP.HCM, tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 14 km, gồm gần 1,9 km đường dẫn, 8 km cầu vượt biển, 295 m đường kết nối từ cầu vào hầm và khoảng 3,85 km hầm vượt biển.

tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có tổng chiều dài hơn 14 km

Công trình được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/h, sử dụng hơn 169 ha đất và mặt nước.

Trong tổng mức đầu tư, chi phí xây dựng chiếm khoảng 57.698 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 339 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 3.200 tỷ đồng. Ngoài ra còn có hơn 9.100 tỷ đồng dành cho công tác quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác; hơn 13.400 tỷ đồng chi phí dự phòng cùng khoảng 9.200 tỷ đồng lãi vay và lợi nhuận hợp lý của nhà đầu tư.

Hiện nay, việc di chuyển từ Cần Giờ sang Vũng Tàu chủ yếu phải đi vòng qua địa phận Đồng Nai theo quốc lộ 1 và quốc lộ 51, mất từ 90 đến 120 phút.

Khi tuyến đường vượt biển hoàn thành, thời gian kết nối giữa hai khu vực dự kiến giảm xuống chỉ còn khoảng 10 phút. Đây được xem là bước đột phá về hạ tầng giao thông của khu vực ven biển phía Nam.

Theo UBND TP.HCM, dự án không chỉ hình thành tuyến kết nối trực tiếp giữa Cần Giờ và Vũng Tàu mà còn góp phần tăng cường liên kết giữa trung tâm TP.HCM với khu vực ven biển, hỗ trợ phát triển Khu du lịch biển Cần Giờ, Khu công nghiệp Long Sơn và nâng cao năng lực khai thác cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

Bên cạnh đó, công trình được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 51 và đường tỉnh 965, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế biển, logistics, du lịch và dịch vụ của TP.HCM trong giai đoạn mới.

UBND TP.HCM đánh giá việc đầu tư tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu là cần thiết nhằm hoàn thiện trục giao thông kết nối khu vực phía Nam, mở rộng không gian phát triển của thành phố sau sáp nhập và phát huy hiệu quả các dự án hạ tầng trọng điểm đang, sẽ được triển khai tại Cần Giờ và Vũng Tàu.