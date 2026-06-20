Giá vàng trong nước bất ngờ bật tăng, chuyện gì vừa xảy ra?

Cả giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn sáng nay (20/6) vừa bật tăng 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng trong nước bật tăng trở lại trong sáng 20/6. Ảnh minh họa

Tính đến hơn 10h sáng nay (20/6), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 144,2 - 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là tăng 500.000 đồng/lượng so với giá chốt của phiên giao dịch hôm qua. Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết vàng miếng SJC ở mức giá trên.

Trong khi đó, các thương hiệu lớn kinh doanh vàng khác như Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý… lại niêm yết vàng miếng SJC ở mức từ 143,7 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Tương tự như vàng miếng, vàng nhẫn cũng tăng giá 500.000 đồng/lượng so với giá chốt phiên ngày hôm qua. Cụ thể, với vàng nhẫn tròn trơn 9999, thương hiệu SJC niêm yết ở mức từ 144,1 – 147,1 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). Trong khi đó, các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… giao dịch ở mức là 147 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong khi đó, Phú Quý lại giao dịch vàng nhẫn quanh mức từ 143 – 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). DOJI hiện đang giao dịch vàng nhẫn ở mức cao nhất là 144,2 – 147,2 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).

Diễn biến của giá vàng trong nước trong bối cảnh giá vàng thế giới tiếp tục sụt giảm. Cụ thể, tính đến đầu ngày 20/6, giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 4.156 USSD/ounce, tức là giảm 67 USD so với mức cao nhất cảu phiên đêm qua là 4.213 USD/ounce.

Nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank thì mỗi lượng vàng thế giới hiện có giá khoảng 132,5 triệu đồng. Do đó, giá vàng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 14,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết lúc hơn 10h sáng nay.

Vì sao giá vàng thế giới sụt giảm?

Theo các chuyên gia, giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên ngày 19/6 (giờ Mỹ) khi thanh khoản thị trường ở mức thấp do kỳ nghỉ lễ Juneteenth tại Mỹ. Hơn nữa, trong bối cảnh thị trường chứng khoán và trái phiếu Mỹ đóng cửa, tâm lý nhà đầu tư vẫn chịu ảnh hưởng từ lập trường cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sau cuộc họp chính sách tuần này.

Trước đó, tại cuộc họp ngày 18/6, Fed quyết định giữ nguyên lãi suất trong biên độ từ 3,5% - 3,75%. Tuy nhiên, cơ quan này đồng thời phát tín hiệu có thể tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiểm soát lạm phát.

Vì vậy, thị trường nhanh chóng điều chỉnh kỳ vọng. Đó là thay vì bàn về khả năng cắt giảm lãi suất, giờ đây giới đầu tư lại lo ngại nguy cơ Fed phải tăng lãi suất trở lại vào năm 2026. Chính sự thay đổi này có thể làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng (tài sản không sinh lời).

Các chuyên gia nhận định, mặc dù giá dầu thô đã giảm mạnh từ mức cao kỷ lục thời chiến, nhưng lập luận về chi phí cơ hội vẫn chiếm ưu thế, từ đókhiến giá vàng chao đảo.

Theo nhận định của giới phân tích, sự kết hợp giữa đồng USD mạnh lên, giá dầu hạ nhiệt đang tạo áp lực giảm mạnh lên giá kim loại quý. Đáng chú ý, thực tế dù rủi ro địa chính trị chưa được giải quyết triệt để, nhưng do thiếu vắng các yếu tố tích cực nên khiến giá vàng khó lấy lại đà tăng trong ngắn hạn.

Ông Laurence Booth, Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tại CMC Markets, nhận định rằng, diễn biến hiện nay của vàng phản ánh xu hướng giảm rủi ro của nhà đầu tư nhiều hơn là một làn sóng bán tháo mang tính hoảng loạn. vị chuyên gia này cho rằng đợt giảm hơn 200 USD/ounce trong vài ngày gần đây diễn ra tương đối trật tự. Nhưng nhu cầu vàng vật chất suy yếu mới là yếu tố đáng quan ngại hơn.

Theo Giám đốc toàn cầu phụ trách thị trường tại CMC Markets, nếu triển vọng kinh tế vĩ mô không quay trở lại kịch bản lãi suất thấp hơn, hoặc xuất hiện những cú sốc mới trên thị trường tài chính, thì vàng hiện chưa có động lực đủ mạnh để phục hồi rõ nét.