Ông Ngô Đức Thoải (TPHCM) đã làm việc tại nhiều công ty tại các tỉnh, thành phố, trong đó có những doanh nghiệp ông làm từ hơn 10 năm trước. Khi tra cứu trên ứng dụng VssID, ông phát hiện quá trình tham gia BHXH của ông bị thiếu nhiều năm.

Ông Thoải đã nộp đề nghị giải quyết trên Cổng dịch vụ công và nhận được phản hồi "Không thấy quá trình được bảo lưu của người lao động".

Do các đơn vị cũ ông làm việc từ lâu, việc liên hệ xin lại hồ sơ, giấy tờ gặp nhiều khó khăn. Ông Thoải hỏi, dữ liệu tham gia BHXH của người lao động được lưu trữ, đồng bộ như thế nào? Người lao động có đầy đủ số căn cước công dân và số chứng minh nhân dân cũ thì có thể căn cứ vào đó để tra cứu, khôi phục quá trình đóng BHXH mà không phải xin lại giấy tờ từ các công ty cũ không?

Đồng thời, ông Thoải đề nghị cơ quan BHXH chấn chỉnh thái độ phục vụ của nhân viên tổng đài.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

Đối với việc tra cứu quá trình tham gia BHXH, để có cơ sở tra cứu quá trình tham gia BHXH, rà soát thông tin còn thiếu và hỗ trợ ông Ngô Đức Thoải xác định hướng xử lý tiếp theo, đề nghị ông cung cấp một số thông tin: Họ và tên đầy đủ, số căn cước công dân hiện tại và số chứng minh nhân trước đây (nếu có); khoảng thời gian và các đơn vị, doanh nghiệp ông đã làm việc nhưng chưa được ghi nhận đầy đủ quá trình đóng BHXH.

Ông vui lòng gửi thông tin qua các kênh tiếp nhận chính thức của cơ quan BHXH (Zalo, Fanpage, Email) hoặc ông cung cấp số điện thoại cá nhân để cơ quan BHXH liên hệ, hỗ trợ ông tra cứu thời gian tham gia BHXH, BHYT.

Đối với phản ánh về tiếp nhận của nhân viên tổng đài, cơ quan BHXH chân thành xin lỗi ông về trải nghiệm chưa tốt khi liên hệ đến Tổng đài và nghiêm túc ghi nhận phản ánh của ông.

Tuy nhiên, do Hệ thống tổng đài tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi cùng một thời điểm, để cơ quan BHXH có thể trích xuất ghi âm cuộc gọi hỗ trợ, chấn chỉnh thái độ, tinh thần phục vụ của nhân viên, kính mong ông vui lòng cung cấp chính xác số điện thoại đã gọi đến tổng đài vào hồi 10h40 AM ngày 6/10/2026.