Từ năm 2026, một nhóm gia đình có thể nhận trợ cấp hằng tháng dù người thân chưa đóng đủ 15 năm BHXH

Người thân chưa đóng đủ 15 năm BHXH, gia đình có còn cơ hội nhận trợ cấp hằng tháng theo quy định áp dụng trong năm 2026?

Từ năm 2026, một số gia đình có người thân qua đời dù chưa đóng đủ 15 năm BHXH vẫn có cơ hội nhận trợ cấp hằng tháng nếu đáp ứng những điều kiện đặc biệt theo quy định.

