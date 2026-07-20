Thông báo quan trọng về VNeID, tất cả người dân cần nắm rõ

Sở hữu VNeID với đầy đủ giấy tờ tích hợp mang lại nhiều tiện ích. Tuy nhiên, người dân vẫn cần lưu ý một quy định quan trọng.

Nhiều người dân đã tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID để thuận tiện trong việc quản lý và tra cứu thông tin cá nhân.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng lưu ý hộ chiếu hiển thị trên VNeID không có giá trị thay thế hộ chiếu bản giấy khi thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM - HCMC Immigration Office, hiện nay một số công dân cho rằng chỉ cần xuất trình thông tin hộ chiếu trên ứng dụng VNeID là có thể làm thủ tục tại cửa khẩu. Đây là cách hiểu chưa đúng với quy định hiện hành.

Cơ quan chức năng cho biết, khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh tại các cửa khẩu, công dân bắt buộc phải xuất trình hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng. Thông tin hộ chiếu được tích hợp trên ứng dụng VNeID chỉ có ý nghĩa hỗ trợ tra cứu, quản lý thông tin cá nhân, không có giá trị thay thế giấy tờ gốc.

Dù đã tích hợp thông tin hộ chiếu vào ứng dụng VNeID, công dân vẫn bắt buộc phải mang theo hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định hiện hành. (Ảnh: Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM - HCMC Immigration Office)

Trường hợp chỉ mang theo thông tin hộ chiếu trên VNeID mà không có hộ chiếu bản giấy sẽ không đủ điều kiện thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Điều này có thể khiến hành khách không thể hoàn tất thủ tục và ảnh hưởng đến kế hoạch di chuyển.

Bên cạnh đó, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng lưu ý về thời hạn sử dụng của hộ chiếu. Theo Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, công dân vẫn được phép xuất cảnh nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng, kể cả dưới 6 tháng.

Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ lại áp dụng quy định riêng, yêu cầu hộ chiếu của người nhập cảnh phải còn thời hạn tối thiểu 6 tháng mới được xem xét cấp thị thực hoặc cho phép nhập cảnh. Vì vậy, dù đáp ứng quy định của Việt Nam, công dân vẫn có thể bị từ chối nhập cảnh nếu không đáp ứng yêu cầu của nước đến.

Để tránh phát sinh sự cố trước chuyến đi, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thời hạn hộ chiếu trước khi khởi hành; luôn mang theo hộ chiếu bản giấy còn giá trị sử dụng khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh; đồng thời chủ động tìm hiểu quy định về nhập cảnh và yêu cầu đối với hộ chiếu của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ dự định đến.

Theo Phòng Quản lý xuất nhập cảnh TPHCM - HCMC Immigration Office, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ và nắm rõ các quy định liên quan sẽ giúp công dân hạn chế những tình huống phát sinh, bảo đảm quá trình xuất cảnh, nhập cảnh diễn ra thuận lợi. Trong khi đó, ứng dụng VNeID vẫn là công cụ hữu ích để quản lý và tra cứu thông tin cá nhân, nhưng không thể thay thế các giấy tờ gốc trong các thủ tục theo quy định.