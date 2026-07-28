Thông báo quan trọng cho tất cả người dùng giấy tờ trên VNeID

Đây là thông tin quan trọng mà những người thường xuyên sử dụng giấy tờ trong VNeID.

Hiện nay, nhờ công cuộc chuyển đổi sổ, nhiều loại giấy tờ tùy thân thông thường của người dân có thể thay thế bằng bản điện tử trong ứng dụng VneID. Tuy nhiên, vẫn có những thủ tục cần đến giấy tờ bản cứng để hoàn thành. Ví dụ điển hình là hộ chiếu khi người dân có nhu cầu du lịch, công tác hay thăm thân nước ngoài.

Cụ thể, người dùng VNeID chuẩn bị đi nước ngoài bằng đường hàng không cần đặc biệt lưu ý: thông tin hộ chiếu tích hợp trên ứng dụng hiện không thay thế cuốn hộ chiếu bản giấy khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Chỉ mang theo điện thoại có VNeID có thể khiến hành khách không thể hoàn tất thủ tục, ảnh hưởng toàn bộ lịch trình.

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VNeID không phải “hộ chiếu số” để qua cửa khẩu

Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khuyến cáo người dân vẫn phải xuất trình hộ chiếu bản chính còn giá trị khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh. Ảnh chụp, bản photocopy, bản scan hay dữ liệu hộ chiếu trên VNeID không thay thế cuốn hộ chiếu vật lý.

Quy định này không thay đổi ngay cả khi hành khách sử dụng cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động. Theo Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, thủ tục đăng ký sử dụng cổng tự động vẫn yêu cầu xuất trình hộ chiếu, giấy tờ xuất nhập cảnh; một số trường hợp còn phải có thị thực hoặc giấy tờ chứng minh được nước đến cho nhập cảnh.

Tuy nhiên, người dân cần phân biệt quy định trên với việc sử dụng VNeID khi bay nội địa. Từ ngày 2/8/2023, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được chính thức sử dụng với hành khách trên các chuyến bay nội địa tại tất cả cảng hàng không trong nước. Với công dân Việt Nam, tài khoản này có giá trị tương đương thẻ căn cước khi làm thủ tục hàng không.

Đi nước ngoài, người dân vẫn cần sử dụng hộ chiếu giấy (Ảnh minh họa)

Như vậy, VNeID vẫn hữu ích với hành trình nội địa, nhưng người bay quốc tế không thể chỉ mang điện thoại thay cho hộ chiếu.

Kiểm tra hộ chiếu là bước quan trọng

Mang hộ chiếu bản cứng mới là điều kiện đầu tiên. Trước ngày khởi hành, hành khách còn phải kiểm tra thời hạn và tình trạng của giấy tờ.

Cục Hàng không Việt Nam lưu ý một số quốc gia chỉ chấp thuận nhập cảnh khi hộ chiếu còn hiệu lực tối thiểu 6 tháng. Có nước yêu cầu thị thực nhập cảnh, thậm chí cả thị thực quá cảnh. Bởi vậy, hộ chiếu “chưa hết hạn” chưa đồng nghĩa người mang chắc chắn đủ điều kiện thực hiện hành trình.

Hành khách nên đối chiếu họ tên, ngày sinh, quốc tịch và số hộ chiếu trên vé máy bay, visa, e-visa, giấy phép nhập cảnh. Người vừa đổi hộ chiếu cần kiểm tra visa được cấp theo số hộ chiếu cũ có tiếp tục được chấp nhận hay phải cập nhật lại.

Tình trạng vật lý cũng không nên bị bỏ qua. Hộ chiếu bị rách, bong trang, thấm nước, tẩy xóa hoặc có trang nhân thân không rõ thông tin có thể phát sinh việc xác minh. Người dân không nên tự dán, sửa giấy tờ mà cần liên hệ cơ quan quản lý xuất nhập cảnh để được hướng dẫn. Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hiện có thủ tục cấp lại hộ chiếu trong trường hợp giấy tờ bị hư hỏng.

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Ngay cả khi đã check-in trực tuyến, khách bay quốc tế vẫn phải chuẩn bị đầy đủ giấy tờ. Vietnam Airlines hướng dẫn hành khách quốc tế sau khi check-in online vẫn phải xuất trình thẻ lên máy bay cùng giấy tờ tùy thân tại quầy. Nhận được thẻ lên máy bay điện tử không đồng nghĩa đã hoàn tất việc kiểm tra điều kiện xuất nhập cảnh.

Checklist trước khi rời nhà

Để tránh lỡ chuyến vì một sơ suất nhỏ, hành khách nên kiểm tra hộ chiếu bản chính, visa hoặc e-visa, mã đặt chỗ, vé chặng tiếp theo, vé khứ hồi và giấy tờ quá cảnh nếu hành trình có nối chuyến.

Hộ chiếu phải để trong túi xách hoặc hành lý xách tay, tuyệt đối không bỏ vào vali ký gửi. Hành khách cũng nên lưu bản chụp trang nhân thân và visa trong điện thoại hoặc email. Bản chụp không dùng để qua cửa khẩu nhưng có thể hỗ trợ cung cấp thông tin nếu giấy tờ thất lạc.

Với chuyến bay quốc tế, Cục Hàng không Việt Nam khuyến cáo hành khách có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành khoảng 3 tiếng. Sau khi check-in, nên nhanh chóng tới khu vực xuất cảnh và soi chiếu, tránh ở lại bên ngoài nhà ga quá lâu.

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Nếu tới sân bay mới phát hiện quên hộ chiếu, hành khách cần báo ngay nhân viên hãng, liên hệ người thân mang giấy tờ đến hoặc hỏi phương án đổi chuyến. Không nên trông chờ được “linh động” bằng VNeID, ảnh chụp hay bản photocopy.

VNeID đang giúp nhiều thủ tục hàng không thuận tiện hơn. Tuy nhiên, với chuyến bay quốc tế, nguyên tắc quan trọng nhất vẫn là mang theo hộ chiếu bản chính còn giá trị và kiểm tra đầy đủ điều kiện nhập cảnh trước khi rời nhà.