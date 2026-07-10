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Thông báo mới tới hàng chục triệu người trên cả nước đang sử dụng VNeID

Duy Anh
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VNeID vừa nâng cấp lên phiên bản 2.2.9 với nhiều tính năng mới, nổi bật là chức năng đánh giá sự hài lòng của người dân đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân.

VNeID là ứng dụng định danh và xác thực điện tử do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an phát triển.

Với nhiều tiện ích thiết thực, VNeID ngày càng trở thành công cụ không thể thiếu trong đời sống của người dân, góp phần thay thế các loại giấy tờ truyền thống và hỗ trợ thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Tính đến cuối năm 2025, trên VNeID đã có hơn 65 triệu tài khoản kích hoạt.

Hiện nay, ứng dụng đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế và nhiều thông tin, dịch vụ thiết yếu khác, giúp người dân dễ dàng quản lý, sử dụng ngay trên thiết bị di động.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người dân và phát huy hiệu quả nền tảng định danh điện tử quốc gia, Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công an đã nâng cấp ứng dụng VNeID lên phiên bản 2.2.9, bổ sung một số tính năng mới như:

Tích hợp hiển thị Phiếu lý lịch tư pháp trong Ví giấy tờ;

Điều chỉnh bộ câu hỏi đánh giá thủ tục hành chính trong Công an Nhân dân;

Bổ sung chức năng Hủy hồ sơ với Dịch vụ công Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.

Ảnh chụp màn hình.

Trên phiên bản VNeID 2.2.9, sau khi hoàn thành các thủ tục hành chính hoặc sử dụng dịch vụ công của lực lượng Công an, người dân có thể dễ dàng gửi ý kiến đánh giá trực tiếp ngay trên ứng dụng.

Đây là kênh thông tin chính thống, minh bạch, giúp cơ quan Công an tiếp nhận những phản hồi khách quan về chất lượng phục vụ, tác phong, thái độ giao tiếp, cũng như hiệu quả giải quyết công việc của cán bộ, chiến sĩ.

Để thực hiện đánh giá trên ứng dụng VNeID, Công an phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) đã có hướng dẫn chi tiết tới người dân thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VNeID bằng tài khoản định danh điện tử đã được kích hoạt.

Bước 2: Chọn mục "Thủ tục hành chính" trên giao diện ứng dụng.

Bước 3: Chọn chức năng "Đánh giá cải cách hành chính trong Công an nhân dân" và nhập mã bảo mật (Passcode) theo yêu cầu.

Bước 4: Chọn "Tạo mới đánh giá".

Bước 5: Lựa chọn lĩnh vực đánh giá "Quản lý xuất nhập cảnh", xác định đơn vị giải quyết TTHC để đánh giá "Tỉnh/ Thành phố"; điền đầy đủ vào các mục có dấu * và tiến hành đánh giá.

Bước 6: Kiểm tra lại thông tin và chọn "Gửi đánh giá" để hoàn tất.

Ảnh: Công an Phường Bồng Sơn.

Theo cơ quan chức năng, việc tham gia đánh giá là quyền và trách nhiệm của mỗi công dân, góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vì Nhân dân phục vụ và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân.

Việc đánh giá hoàn toàn miễn phí, được thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID và chỉ mất khoảng vài phút. Mỗi ý kiến đóng góp của người dân đều là nguồn thông tin quý báu giúp lực lượng Công an tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ.

Ra quyết định khởi tố Đặng Quang Vinh SN 1997



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