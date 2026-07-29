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Thông báo mới nhất của VPBank khiến cộng đồng mạng bùng nổ

Thùy Linh
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Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa chính thức xác nhận trên fanpage thông tin liên quan tới concert của nhóm nhạc Big Bang.

- Ảnh 1.

Thông tin VPBank chính thức trở thành đơn vị đồng tổ chức tại Việt Nam và nhà tài trợ chính của BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI đang thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng người hâm mộ. Sau nhiều năm chờ đợi, lời hứa về màn tái ngộ của BIGBANG với khán giả Việt Nam đã trở thành hiện thực, đánh dấu cột mốc đặc biệt trong hành trình kỷ niệm 20 năm của nhóm.

Theo thông báo, BIGBANG sẽ có hai đêm diễn liên tiếp tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) vào: Ngày 24/10/2026 (thứ Bảy) Ngày 25/10/2026 (Chủ nhật)

Ban tổ chức cũng công bố CTicket là nền tảng bán vé chính thức của sự kiện.

- Ảnh 2.

Hình ảnh do VPBank đăng tải trên fanpage.

Cùng với thông tin về concert, VPBank đã hé lộ lịch trình mở bán vé và các mốc thời gian quan trọng mà người hâm mộ cần lưu ý (theo giờ Việt Nam):

09h00 ngày 3/8: Công bố sơ đồ chỗ ngồi (seat map) và giá vé. Từ 09h00 ngày 3/8 đến 23h59 ngày 7/8: Khảo sát dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership.

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Sau đó, ngày 13/8 (10h00 - 23h59): Mở bán sớm dành cho thành viên BIGBANG V.I.P Membership. Ngày 14/8 (10h00 - 23h59): Mở bán sớm dành cho khách hàng sở hữu VPBank Mastercard. Từ 10h00 ngày 17/8: Chính thức mở bán vé đại chúng.

Theo VPBank, việc đồng hành cùng tour diễn không chỉ góp phần đưa Việt Nam trở thành một điểm dừng chân quan trọng trên bản đồ các tour lưu diễn quốc tế mà còn mang đến nhiều quyền lợi và ưu đãi dành riêng cho khách hàng của ngân hàng.

VPBank cũng cho biết sẽ tiếp tục cập nhật các chương trình ưu đãi, đặc quyền dành cho khách hàng cũng như những thông tin mới nhất liên quan đến BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI trên các kênh truyền thông chính thức.

Theo thông tin được công bố, sự kiện BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > IN HANOI được tài trợ bởi VPBank và đồng tổ chức bởi AEG, Carpa và VPBank.

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Tags

Bigbang

VPBank

Concert

nhóm nhạc Big Bang

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