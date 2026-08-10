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Thông báo chuyển khoản thành công nhưng không nhận được tiền: Công an phát cảnh báo

Thu Thủy
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Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không bàn giao tài sản, hoàn tất giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh biên lai do đối phương cung cấp.

Thông báo chuyển khoản thành công nhưng không nhận được tiền: Công an phát cảnh báo - Ảnh 1.

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian gần đây, tại một số địa phương xuất hiện trường hợp các đối tượng sử dụng các phần mềm, ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh để tạo ra một biên lai chuyển khoản thành công giả với đầy đủ thông tin về số tài khoản, tên người nhận và số tiền giao dịch nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trước khi hệ thống ngân hàng kịp xử lý.

Để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn loại tội phạm này, giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, cơ quan Công an khuyến cáo người dân thực hiện ngay các biện pháp sau:

- Xác minh rõ nhân thân đối tác: Khi thực hiện các giao dịch trực tiếp, cần yêu cầu người mua hàng/chuyển tiền tháo bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm, kính mắt (nếu có) để nhận diện rõ khuôn mặt.

- Chỉ tin tưởng biến động số dư thực tế: Tuyệt đối không bàn giao tài sản, hoàn tất giao dịch chỉ dựa trên hình ảnh biên lai do đối phương cung cấp.

- Kiểm tra hệ thống tài khoản: Phải trực tiếp kiểm tra ứng dụng ngân hàng (Banking) hoặc tin nhắn SMS để xác định tiền đã thực sự được ghi có vào tài khoản của mình.

- Thường xuyên cập nhật thông tin: Chủ động tìm hiểu các phương thức, thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao mới được cơ quan chức năng cảnh báo để tự bảo vệ tài sản của bản thân và gia đình.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu sử dụng biên lai giả, hoặc các hành vi nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, người dân cần nhanh chóng liên hệ trực tiếp cơ quan Công an để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý kịp thời.

Tags

Công an tỉnh Nghệ An

công an

chuyển khoản

cảnh báo

tài khoản ngân hàng

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