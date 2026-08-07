Cùng LHQ, DN "huyết mạch" của kinh tế Hàn Quốc sẽ "tặng quà" gần 400 triệu đồng cho nhiều người trẻ VN

Các bạn trẻ của Việt Nam sẽ có cơ hội nhận được gói hỗ trợ tài chính không hoàn lại lên tới 15.000 USD (tương đương hơn 393 triệu đồng) khi tham gia chương trình này.

RE:ACT hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp do thanh niên dẫn dắt nhằm giải quyết những thách thức thực tiễn của cộng đồng trên khắp Việt Nam. Ảnh minh họa

Chiều nay (7/8), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Tài chính) phối hợp Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam, với sự đồng hành của Tập đoàn Samsung khởi động chương trình "RE:ACT - Thử thách thanh niên đổi mới sáng tạo vì cộng đồng và phát triển bền vững".

Theo Ban Tổ chức, chương trình RE:ACT hướng tới tìm kiếm và hỗ trợ các giải pháp do thanh niên dẫn dắt nhằm giải quyết những thách thức thực tiễn của cộng đồng trên khắp Việt Nam. Thông qua chương trình này, các nhà sáng tạo trẻ sẽ được đồng hành để phát triển ý tưởng, kiểm chứng giải pháp trong điều kiện thực tế và từng bước tạo ra những tác động tích cực, bền vững cho xã hội.

Đại diện BTC chương trình RE:ACT.

Đáng chú ý, khác với các cuộc thi mang tính ý tưởng thông thường, chương trình RE:ACT sẽ tập trung đưa giải pháp đã có sản phẩm khả dụng tối thiểu triển khai trực tiếp tại cộng đồng qua “Mô hình thử nghiệm thực tế” - Living Labs. Đây là nơi các bạn trẻ có thể thử nghiệm, kiểm chứng và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh của mình trong môi trường thực tế.

Ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, phát biểu tại lễ khởi động.

Phát biểu tại lễ khởi động, ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC, cho biết, trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, điều quan trọng là tạo được những lộ trình thực tiễn để các ý tưởng đổi mới sáng tạo có thể từng bước đi vào cuộc sống. Ông nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo cần lực lượng cốt lõi là người trẻ dồi dào năng lượng, “dám mơ” và "ít biết sợ".

Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh rằng, RE:ACT sẽ không dừng lại ở các vòng thi trên giấy mà cố gắng đưa giải pháp vào thực tế theo mô hình Living Labs dựa trên cộng đồng, qua đó giúp ý tưởng tránh nguy cơ trở thành dự án treo.

“Với vai trò thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia kỳ vọng chương trình RE:ACT sẽ giúp các sáng kiến do thanh niên dẫn dắt đi từ nhận diện vấn đề, hình thành ý tưởng, phát triển sản phẩm mẫu đến thử nghiệm và hoàn thiện trong môi trường thực tế, qua đó nâng cao tính khả thi và khả năng tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng.” ông Đỗ Tiến Thịnh, Phó Giám đốc NIC nhấn mạnh.

Bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, phát biểu tại sự kiện.

Về phía UNDP, bà Francesca Nardini, Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh các bạn trẻ tiếp cận vấn đề bằng nhiều lăng kính đa dạng và thường nhìn ra những cơ hội mà nhiều người khác có thể bỏ lỡ. Trọng tâm của chương trình RE:ACT là kết nối nguồn lực của chính phủ, các trường đại học và doanh nghiệp để đồng hành cùng các nhà đổi mới sáng tạo trẻ và cộng đồng mà họ hướng tới phục vụ.

Phó Trưởng đại diện thường trú UNDP tại Việt Nam nhấn mạnh đổi mới sáng tạo không chỉ dừng ở công nghệ mà bắt đầu từ con người, đồng thời nhắn nhủ tới các bạn trẻ ở Việt Nam: “Hãy nuôi dưỡng hoài bão và những ước mơ lớn. Nhưng đồng thời, hãy luôn giữ tinh thần ham học hỏi. Hãy lắng nghe những người mà các bạn muốn hỗ trợ. Hãy thử nghiệm ý tưởng của mình. Hãy học hỏi từ thất bại và hãy sử dụng các minh chứng thực tế để củng cố tính hiệu quả cho các giải pháp của mình.

UNDP mong muốn được đồng hành cùng các bạn để biến những ý tưởng đầy triển vọng thành các giải pháp thiết thực”.

20 dự án sẽ nhận gói hỗ trợ tài chính lên tới 15.000 USD

Bà Phạm Thu Trang, Điều phối viên Quốc gia về thanh niên, UNDP tại Việt Nam, chia sẻ về chương trình.

Theo Ban Tổ chức, các đội nhóm tham gia tập trung giải quyết bài toán thuộc hai mảng chính, bao gồm: Kinh tế bao trù m (chẳng hạn như thu hẹp khoảng cách số, hỗ trợ người khuyết tật) và Phát triển cộng đồng bền vững (tiết kiệm năng lượng, quản lý hóa chất an toàn và kinh tế tuần hoàn).

Dự kiến, sau giai đoạn tuyển chọn kéo dài đến hết ngày 15/9, Ban Tổ chức sẽ chọn 20 đội tham gia chuỗi huấn luyện và thử nghiệm trong 6 tháng. Bên cạnh gói tài chính không hoàn lại tối đa 15.000 USD mỗi nhóm , các dự án sẽ nhận được sự cố vấn hàng tháng từ các chuyên gia công nghệ và mạng lưới đối tác.

Ngoài ra, các đội tham gia cũng sẽ được tham gia các hoạt động nâng cao năng lực chuyên sâu và một chuyến tham quan, học tập thực tế tại Hàn Quốc, qua đó mang lại cơ hội tiếp cận với các hệ sinh thái và thực tiễn đổi mới sáng tạo nhằm củng cố và phát triển giải pháp của mình.

Bên cạnh việc nhấn mạnh đến tầm nhìn, mục tiêu và hành trình RE:ACT mong muốn kiến tạo, bà Phạm Thu Trang, Điều phối viên Quốc gia về thanh niên, UNDP tại Việt Nam, nhấn mạnh giá trị lớn nhất dành cho các nhóm khởi nghiệp trẻ không chỉ nằm ở khoản vốn 15.000 USD. Thay vào đó là cơ hội kết nối với mạng lưới chuyên gia nhằm hiện thực hóa sản phẩm trong đời sống.

Đại diện của UNDP tại Việt Nam nêu rõ, các nhóm khởi nghiệp tham gia cần có quy mô từ 1 – 5 thành viên. Trong đó, thành viên sáng lập hoặc đồng sáng lập, hay chủ chốt có độ tuổi từ 18 – 35. Lưu ý, tối thiệu một thành viên sáng lập là công dân Việt Nam.

Đặc biệt, bài thi RE:ACT được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí, bao gồm: Mức độ phù hợp với nhu cầu cộng đồng, mức độ sẵn sàng của giải pháp, công nghệ và đổi mới sáng tạo, tiềm năng tạo tác động, tính khả thi và năng lực đội ngũ.

(Ảnh: MH/BTC)