Thói quen uống nước lá đinh lăng cần bỏ ngay

Lá đinh lăng được nhiều người sử dụng để nấu nước uống với mong muốn bồi bổ sức khỏe. Tuy nhiên, thói quen uống hằng ngày, dùng kéo dài có thể tiềm ẩn rủi ro cho sức khỏe.

Không nên uống nước lá đinh lăng thay nước lọc

Đinh lăng là loại cây quen thuộc trong đời sống người Việt, vừa được sử dụng làm rau ăn, vừa xuất hiện trong các bài thuốc y học cổ truyền. Lá đinh lăng chứa nhiều hợp chất thực vật như saponin, flavonoid và polyphenol, được nghiên cứu về một số hoạt tính sinh học.

Tuy nhiên, việc một loại cây chứa các hợp chất có hoạt tính sinh học không đồng nghĩa với việc uống nước sắc từ lá cây mỗi ngày sẽ mang lại lợi ích sức khỏe đã được chứng minh.

Saponin là một trong những nhóm hợp chất được tìm thấy trong đinh lăng. Thành phần hóa học và hàm lượng các chất trong lá có thể thay đổi tùy điều kiện trồng trọt, tuổi cây và phương pháp chế biến. Vì vậy, không thể xác định mức độ an toàn của nước lá chỉ dựa trên kinh nghiệm sử dụng dân gian.

Nước lá đinh lăng (Ảnh minh họa)

Việc sử dụng quá mức hoặc không đúng cách có thể tiềm ẩn nguy cơ gây tác dụng không mong muốn. Một số biểu hiện như chóng mặt, hoa mắt, mệt mỏi, buồn nôn hoặc khó chịu đường tiêu hóa cần được lưu ý nếu xuất hiện sau khi uống. Tuy nhiên, không nên mặc định mọi trường hợp gặp những triệu chứng này đều do đinh lăng gây ra.

Do chưa có đủ bằng chứng lâm sàng chất lượng cao xác lập liều dùng an toàn khi uống nước lá đinh lăng thường xuyên trong thời gian dài, người dân không nên tự ý sử dụng loại nước này thay cho nước lọc.

Với người khỏe mạnh, nước lọc vẫn là lựa chọn phù hợp để đáp ứng nhu cầu bổ sung nước hằng ngày. Việc uống nước lá đinh lăng liên tục với suy nghĩ càng uống nhiều càng tốt hoặc có thể phòng ngừa bệnh tật cũng chưa có cơ sở khoa học.

Không bỏ thuốc điều trị để chuyển sang uống lá đinh lăng

Một sai lầm khác là sử dụng nước lá đinh lăng với kỳ vọng chữa bệnh, sau đó tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc đang được bác sĩ kê đơn.

Đinh lăng được sử dụng trong y học cổ truyền, nhưng điều đó không có nghĩa nước sắc từ lá cây có thể thay thế các phương pháp điều trị đã được chứng minh hiệu quả. Bằng chứng về tác dụng và độ an toàn của việc uống nước lá đinh lăng thường xuyên ở người vẫn còn hạn chế.

Người đang điều trị bệnh bằng thuốc nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi sử dụng thường xuyên các chế phẩm thảo dược. Điều này đặc biệt quan trọng với người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng nhiều loại thuốc, bởi nguy cơ tương tác giữa thảo dược và thuốc điều trị chưa được làm rõ đầy đủ.

Nếu xuất hiện các biểu hiện bất thường như buồn nôn, nôn, chóng mặt hoặc rối loạn tiêu hóa sau khi uống nước lá đinh lăng, người dùng nên ngừng sử dụng và tìm tư vấn y tế. Trường hợp triệu chứng nghiêm trọng hoặc kéo dài, cần đến cơ sở y tế để được đánh giá.

Những đối tượng cần thận trọng khi sử dụng nước lá đinh lăng

Trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người mắc bệnh mạn tính và người đang sử dụng nhiều loại thuốc cần đặc biệt thận trọng với nước lá đinh lăng. Do dữ liệu về độ an toàn khi sử dụng thường xuyên ở những nhóm này còn hạn chế, không nên tự ý dùng với mục đích bồi bổ hoặc điều trị bệnh.

Đối với người có nhu cầu sử dụng đinh lăng như một loại dược liệu, việc tham khảo ý kiến người có chuyên môn sẽ giúp cân nhắc mục đích, cách dùng và những nguy cơ có thể gặp phải. Không nên tự tăng lượng lá, đun nước quá đậm đặc hoặc kéo dài thời gian sử dụng theo kinh nghiệm truyền miệng.

Cần lưu ý rằng việc sử dụng lá đinh lăng làm thực phẩm trong bữa ăn khác với việc dùng lá để nấu nước uống thường xuyên. Hai cách sử dụng này có thể tạo ra mức tiếp xúc với các hợp chất thực vật khác nhau.

Thảo dược không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Một loại cây được sử dụng lâu đời trong dân gian vẫn cần được dùng đúng mục đích và cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của từng người.

Thay vì trông chờ vào nước lá để phòng bệnh, người dân nên duy trì chế độ ăn đa dạng, uống đủ nước, vận động thường xuyên và khám sức khỏe khi cần thiết. Nếu muốn sử dụng nước lá đinh lăng kéo dài, người dân nên tham khảo ý kiến người có chuyên môn để hạn chế những rủi ro không đáng có.