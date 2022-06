Thói quen tắm kiểu này bạn coi chừng đột tử

Vì vậy nhiều người tắm xong lúc đi nắng về hoặc quá khuya họ hay bị đau đầu, nhất là phụ nữ . Bởi vì đau đầu là do co thắt mạch máu khi tắm. Co thắt mạch máu kích thích cơn đau đầu, đau cổ vai gáy nhất là người thoái hoá cột sống hoặc có sẵn xơ vỡ mạch máu. Co thắt mạch máu làm cho máu lưu thông tới đó ít hơn nên làm cho cơn đau tăng lên nhất là người ở tuổi trung niên.