Thói quen của hàng triệu người là 'kẻ thù' của miễn dịch, đe dọa giấc ngủ và khả năng tập trung: Hãy ngừng ngay!

Tiến sĩ Mark Hyman, một bác sĩ và tác giả nổi tiếng người Mỹ, người được biết đến qua podcast The Doctor’s Farmacy, đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm trọng về một thói quen của hàng triệu người có thể dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe.

Thói quen đó chính là lướt điện thoại quá nhiều.

Trên tài khoản Instagram có hơn 3 triệu người theo dõi, ông tuyên bố: “Não bộ của chúng ta đang bị quá tải. Bị tấn công bởi vô số thông báo, tin tiêu cực và những cuộc tranh luận căng thẳng.”

Ông tiếp tục phân tích những tác động có hại mà thói quen này có thể gây ra. Ông nói thêm: “Sự kích thích liên tục này làm tràn ngập cơ thể bạn với các hormone căng thẳng như cortisol, kích hoạt quá mức hạch hạnh nhân (trung tâm xử lý nỗi sợ của não), khiến bạn cảm thấy lo âu, cáu gắt và kiệt sức.”

“Nghiên cứu cho thấy việc tiếp xúc lâu dài với kiểu căng thẳng này làm suy giảm khả năng tập trung, rối loạn giấc ngủ, thậm chí làm yếu hệ miễn dịch.”

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngắt kết nối, trong cuộc phỏng vấn với Daily Record, Tiến sĩ Hyman khuyên: “Hãy tạm rời xa các thiết bị điện tử. Để não bạn được thiết lập lại.”

Sự kích thích liên tục từ các thiết bị điện tử làm tràn ngập cơ thể với các hormone căng thẳng như cortisol.

“Đi dạo trong thiên nhiên, thực hành các bài tập thở để làm dịu hệ thần kinh, hoặc đơn giản là tận hưởng những khoảnh khắc thảnh thơi – nơi mà sự sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề có thể phát triển.”

“Việc ngắt kết nối khỏi sự ồn ào không chỉ là nghỉ ngơi; đó là điều thiết yếu cho sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn.”

Trong một hình ảnh đồ họa chia sẻ kèm theo, có dòng chữ kêu gọi mọi người ngắt kết nối khỏi các thiết bị:

“Ngừng mang điện thoại vào nhà vệ sinh.

Ngừng dùng điện thoại khi đang ăn.

Ngừng kiểm tra điện thoại vào mọi khoảnh khắc rảnh rỗi.”

Tiến sĩ Hyman cũng khuyến khích mọi người hãy học cách đón nhận sự rảnh rỗi của mình: “Hãy thử cho phép bản thân trải nghiệm cảm giác thảnh thơi. Não bộ của chúng ta không tiến hóa để chịu được mức độ kích thích như hiện nay. Việc cảm thấy thư giãn là cần thiết – đó là lúc điều kỳ diệu có thể xảy ra.”



