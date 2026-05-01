Thói quen ăn trứng buổi sáng mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi

Khánh Vi |

Duy trì ăn trứng buổi sáng giúp người cao tuổi cải thiện cơ bắp, trí não, hỗ trợ tiêu hóa và tim mạch, nâng cao chất lượng cuộc sống.

- Ảnh 1.

Trứng là thực phẩm quen thuộc, dễ chế biến và giàu dinh dưỡng, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc duy trì thói quen ăn một quả trứng vào buổi sáng có thể mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tổng thể và chức năng não bộ.

Cải thiện sức mạnh cơ bắp, tăng khả năng vận động

Theo các chuyên gia, người cao tuổi thường gặp tình trạng suy giảm khả năng hấp thụ protein, dẫn đến mất cơ và giảm sức bền. Trứng là nguồn protein chất lượng cao, giúp duy trì khối cơ và hỗ trợ vận động. Một nghiên cứu cho thấy, người trên 70 tuổi ăn trứng mỗi sáng trong 3 tháng có thể tăng khoảng 12% sức mạnh cơ bắp.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một nghiên cứu từ cuộc khảo sát dinh dưỡng cho người cao tuổi tại Mỹ ghi nhận rằng, những người ăn một quả trứng mỗi ngày có mức HDL (cholesterol tốt) tăng lên, trong khi mức LDL (cholesterol xấu) không thay đổi đáng kể, và nguy cơ mắc bệnh tim mạch tổng thể không gia tăng.

Cải thiện tiêu hóa, bổ sung năng lượng

Hệ tiêu hóa của người cao tuổi thường hoạt động kém hiệu quả. Trứng với cấu trúc dinh dưỡng cân đối giúp dễ tiêu hóa, cung cấp năng lượng ổn định và giảm cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng.

Hỗ trợ chức năng não bộ, làm chậm suy giảm nhận thức

Một điểm đáng chú ý là tác động tích cực của trứng đối với trí não. Nghiên cứu trên người từ 65 tuổi trở lên cho thấy, những người duy trì ăn trứng buổi sáng trong 6 tháng có kết quả tốt hơn khoảng 8% trong các bài kiểm tra trí nhớ và khả năng tập trung.

Các chuyên gia khuyến nghị người cao tuổi có thể ăn khoảng một quả trứng mỗi ngày, ưu tiên chế biến bằng cách luộc hoặc hấp để đảm bảo giá trị dinh dưỡng. Đồng thời, cần kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và vận động hợp lý để đạt hiệu quả tốt nhất.

Có thể thấy, việc ăn trứng vào buổi sáng là thói quen đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho người cao tuổi.

