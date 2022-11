'Thời điểm vàng' người Nhật ăn tối để không tăng cân và sống thọ

Bữa tối là một trong những bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Vào lúc này bạn không thể ăn quá no vì sẽ gây tăng cân, nếu ăn quá ít sẽ gây mất ngủ. Ăn tối quá sớm cũng sẽ khiến bản thân thiếu năng lượng, còn việc ăn tối quá khuya sẽ gây hại cho rất nhiều cơ quan của cơ thể.

Nếu đắn đo không biết nên ăn tối như thế nào và ăn vào thời điểm nào, bạn có thể tham khảo cách sinh hoạt của người Nhật Bản. Thói quen ăn tối của người Nhật cực kỳ đáng học hỏi, họ không chọn cách nhịn ăn mà vẫn tuân thủ ăn tối đều đặn. Tuy nhiên, người Nhật ăn tối khá đúng giờ và có nguyên tắc rất khoa học. Cũng nhờ thói quen sống ấy mà tuổi thọ của họ được tăng cường, nhiều năm liền tuổi thọ của người Nhật luôn được WHO xếp hạng top đầu thế giới.

Ăn tối trước khi đi ngủ 3 giờ

Với người Nhật, điều cấm kỵ đó là ăn tối muộn. Họ thường ăn trước khi đi ngủ 3 tiếng. Có như vậy mới đảm bảo dạ dày có đủ thời gian để tiêu hóa cơm và thức ăn, đồng thời đảm bảo dinh dưỡng được hấp thụ đầy đủ. Để thức ăn tiêu hóa hết rồi mới lên giường đi ngủ chính là một nguyên tắc để người Nhật có giấc ngủ ngon mà lại tránh được tình trạng béo phì.

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu thực hiện bởi Đại học Murcia, Tây Ban Nha đã xác định thời điểm tốt nhất để ăn tối. Các nhà khoa học xác định thời điểm ăn tối tốt nhất đó là trong khoảng từ 6 giờ chiều đến 6 giờ 30 chiều. 6 giờ 14 phút chiều là thời gian tốt nhất theo nghiên cứu.

Nhiều cuộc thực nghiệm lâm sàng đã phát hiện ra rằng, nguyên nhân của nhiều bệnh mãn tính đều xuất phát từ việc ăn tối muộn, nhất là bệnh béo phì. Bởi vì so với ban ngày, hoạt động của cơ thể vào ban đêm sẽ giảm dần. Lúc này nếu ăn quá nhiều, cơ thể sẽ hấp thụ nhiều calo hơn rồi gây nên sự tích tụ chất béo trong thành bụng. Thế nên nếu muốn có 3 vòng săn chắc, cân đối thì chị em phải bỏ thói quen ăn tối sau 19h.

Ăn tối như thế nào để không tăng cân và khỏe mạnh hơn?

1. Không nên ăn ngọt vào bữa tối

Việc ăn quá nhiều đường hoặc chất béo vào ban đêm sẽ dễ dẫn đến béo phì và gây khó ngủ. Không những thế, chúng còn chứa nhiều chất béo bão hòa và cholesterol, làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

2. Bữa tối nên ăn nhẹ nhàng

Rau xanh, trái cây, trứng luộc, đậu phụ... là những lựa chọn tốt cho bữa tối, bạn cũng có thể ăn một lượng nhỏ thịt, nhưng cá và thịt nạc sẽ tốt hơn.

Bữa tối của người Nhật chủ yếu là đồ hấp, luộc và đồ sống. Với họ, chế biến đồ ăn càng đơn giản thì cơ thể càng nhận nhiều cellulose, vitamin, khoáng chất và các hoạt chất khác phong phú nhất...

3. Không nên ăn quá no, chỉ ăn no đến 7 phần

Bữa tối của người dân Nhật Bản thường không bao giờ ăn quá no, họ chỉ ăn no 70% bởi ăn tối ít sẽ tốt cho quá trình tiêu hóa ở dạ dày và ruột, thức ăn sẽ không bị tích tụ lại trong dạ dày. Hơn nữa việc ăn quá no sẽ gây bệnh tiểu đường, béo phì, mỡ máu...

Ăn no 7 phần nghĩa là ăn no vừa đủ, không còn cảm thấy đói, cũng không thấy quá căng bụng. Một cuộc khảo sát đối với nhiều người sống lâu trăm tuổi đã chỉ ra rằng một cách để kéo dài tuổi thọ của họ là ăn đủ 7 phần no mỗi bữa. Nguyên tắc ăn này có thể giảm bớt gánh nặng cho các cơ quan nội tạng, có lợi hơn cho quá trình trao đổi chất.

4. Không nên ăn nhiều thịt vào bữa tối

Ăn thịt vào bữa tối nhưng lại ăn ít rau dễ dẫn đến béo phì, thậm chí làm tăng nguy cơ mắc ung thư vú, ung thư đại trực tràng. Do đó, bữa tối càng ít thịt càng tốt, tốt nhất chỉ nên là món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa như salad, đậu phụ...