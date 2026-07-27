Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa có tiêm kích F-35 bất chấp đã nhượng bộ Mỹ về S-400

Thổ Nhĩ Kỳ theo nhận xét vẫn chưa đáp ứng các yêu cầu do Mỹ đặt ra để quay lại chương trình F-35.

Thông tin này được đăng tải trên tờ báo Hy Lạp Ekathimerini, trích dẫn một bức thư nhận được từ Bộ Ngoại giao Mỹ gửi Quốc hội.

Đáp lại yêu cầu từ Nghị sĩ Đảng Dân chủ Wesley Bell, Cục Quan hệ Lập pháp thuộc Bộ Ngoại giao nhấn mạnh không thể chuyển giao bất kỳ chiếc F-35 nào cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi nước này tuân thủ đầy đủ các yêu cầu lập pháp do luật pháp Mỹ quy định.

Tài liệu ghi nhận chính sách của Mỹ vẫn không thay đổi và hoàn toàn phù hợp với Đạo luật Chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA) và Mục 1245 của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng cho năm tài chính 2020 (FY2020 NDAA).

Như bức thư đã nêu, để quay lại chương trình tiêm kích F-35, Thổ Nhĩ Kỳ phải giải quyết triệt để vấn đề liên quan đến hệ thống phòng không tầm xa S-400 mua từ Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ phải loại bỏ hệ thống phòng không S-400 và mọi thiết bị liên quan, đảm bảo sẽ không mua S-400 trong tương lai và đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý khác cần thiết để được cấp chứng nhận.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh bất kỳ quy trình nào để giải quyết vấn đề S-400 đều phải "minh bạch, hợp pháp và phù hợp với lợi ích an ninh quốc gia của nước này".

Đồng thời bức thư cũng xác nhận các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết tranh chấp còn tồn tại giữa hai bên vẫn đang diễn ra.

Các bộ phận của hệ thống tên lửa S-400 được vận chuyển đến căn cứ không quân Murted ở Ankara vào năm 2019.

Trước đó, ngày 8/7, có thông tin cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ý định xem xét nối lại việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt kinh tế áp đặt lên nước này.

Đồng thời chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp bằng cách tạo điều kiện cho các quan chức Mỹ thực hiện giám sát kỹ thuật đối với các tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Mặc dù vậy, Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn duy trì các hệ thống phòng không này trong kho vũ khí của mình như một nguồn dự trữ trong trường hợp xảy ra các mối đe dọa đặc biệt đối với an ninh quốc gia.