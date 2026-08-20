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Thịt lợn bảo quản trong tủ lạnh được bao lâu?

Thư Hân
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Thời gian bảo quản thịt lợn là điều cần đặc biệt lưu ý.

Thịt lợn mua về nếu chưa chế biến ngay thường được cất vào tủ lạnh, nhưng thời gian bảo quản không giống nhau giữa thịt nguyên miếng, thịt xay hay thịt đã nấu chín. Đặc biệt, ngăn mát và ngăn đông có những mốc thời gian rất khác nhau mà người nội trợ nên biết.

1. Thịt lợn để ngăn mát được bao lâu?

Theo hướng dẫn về an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), ngăn mát nên duy trì ở 4°C hoặc thấp hơn. Trong điều kiện này, có thể tham khảo các mốc sau:

- Thịt lợn sống nguyên miếng: khoảng 3-5 ngày.

- Thịt lợn xay: khoảng 1-2 ngày.

- Thịt lợn đã nấu chín: khoảng 3-4 ngày.

Sự khác biệt đáng chú ý nhất nằm ở thịt xay. Khi thịt được xay nhỏ, diện tích bề mặt tăng lên và vi sinh vật có thể được phân bố rộng hơn trong khối thịt, vì vậy thời gian bảo quản lạnh được khuyến nghị ngắn hơn thịt nguyên miếng. Các mốc trên cũng chỉ áp dụng khi thịt được giữ lạnh đúng cách. Nếu thịt đã để ở nhiệt độ phòng quá lâu trước khi cho vào tủ lạnh, không nên tính lại thời gian bảo quản từ đầu. Thực phẩm dễ hỏng nói chung không nên để ngoài quá 2 giờ, hoặc quá 1 giờ khi nhiệt độ môi trường trên khoảng 32°C.

2. Thịt lợn để ngăn đông được bao lâu?

Nếu chưa có ý định sử dụng trong vài ngày tới, cấp đông ngay từ đầu sẽ phù hợp hơn việc tiếp tục để thịt trong ngăn mát. Ngăn đông nên duy trì ở khoảng -18°C hoặc thấp hơn. Theo USDA, thực phẩm được giữ đông liên tục ở nhiệt độ này có thể duy trì an toàn lâu dài về mặt vi sinh; những mốc dưới đây chủ yếu nhằm đảm bảo chất lượng:

- Thịt lợn nguyên miếng: khoảng 4-12 tháng, tùy phần thịt.

- Thịt lợn xay: khoảng 3-4 tháng.

- Thịt lợn đã nấu chín: để giữ chất lượng tốt, thường nên sử dụng trong khoảng 2-3 tháng.

Điều này cũng có nghĩa thịt vượt mốc khuyến nghị trong ngăn đông không tự động trở thành thịt hỏng nếu luôn được giữ đông đúng nhiệt độ. Tuy nhiên, để quá lâu có thể khiến thịt khô, giảm hương vị, thay đổi kết cấu hoặc xuất hiện tình trạng "cháy lạnh".

Bảo quản thịt lợn thế nào cho đúng?

Bên cạnh việc chú ý đến thời gian, cách bảo quản ngay từ khi mua thịt về cũng rất quan trọng. Nếu chưa sử dụng ngay, bạn nên phân loại, đóng gói và sắp xếp thịt đúng cách để vừa giữ chất lượng thực phẩm, vừa hạn chế nguy cơ nhiễm chéo trong tủ lạnh. Cụ thể:

- Chia thịt theo từng bữa: Nếu mua nhiều, nên chia thành các phần vừa đủ sử dụng trước khi cấp đông. Khi cần nấu chỉ phải lấy một phần, tránh rã đông cả khối lớn.

- Đóng gói kín: Cho thịt vào túi hoặc hộp đựng thực phẩm kín. Với thịt cấp đông lâu ngày, nên hạn chế tối đa không khí tiếp xúc với bề mặt để giảm khô và cháy lạnh.

- Ghi ngày cất thịt: Có thể ghi trực tiếp ngày bảo quản lên túi hoặc hộp để biết phần nào cần dùng trước, đặc biệt khi thường xuyên dự trữ thực phẩm.

- Đặt thịt sống ở vị trí phù hợp: Trong ngăn mát, thịt sống cần được đựng kín và nên đặt phía dưới thực phẩm ăn ngay để hạn chế nước thịt rò rỉ gây nhiễm chéo.

- Rã đông an toàn: Cách đơn giản nhất là chuyển thịt từ ngăn đông xuống ngăn mát và để rã từ từ. Ngoài ra có thể rã bằng nước lạnh hoặc lò vi sóng theo cách phù hợp; nếu dùng lò vi sóng thì nên chế biến ngay. Không nên để thịt trên bàn bếp nhiều giờ cho tự rã đông.

Khi nào nên bỏ thịt dù chưa hết thời gian bảo quản?

Các con số 1-2 ngày, 3-5 ngày hay 3-4 ngày là mốc hướng dẫn, không phải lý do để cố sử dụng một miếng thịt đã có biểu hiện hư hỏng. Nếu thịt xuất hiện mùi khó chịu rõ rệt, bề mặt nhớt hoặc trạng thái bất thường, tốt nhất bạn nên bỏ đi. Đồng thời, không nên dùng cách “ngửi thử thấy chưa hôi” làm tiêu chuẩn duy nhất để quyết định thịt còn an toàn, bởi vi khuẩn gây bệnh không phải lúc nào cũng làm thực phẩm thay đổi mùi hay hình thức.

*Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo

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Tags

thịt lợn

tủ lạnh

bảo quản

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