Vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở Phuket, Thái Lan khiến những người có mặt ở hiện trường không khỏi ám ảnh, sợ hãi.

Mới đây, một du khách người Trung Quốc đã tử vong thương tâm sau khi được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại hồ bơi của một khách sạn ở Phuket vào ngày thứ Hai, 17/8, bất chấp nỗ lực hồi sức của những người bơi cùng và đội ngũ y tế.

Đi Thái Lan du lịch cùng gia đình, người đàn ông bất ngờ gặp nạn

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger, người đàn ông Trung Quốc này, được xác định là danh tính là anh Ye (44 tuổi), cùng gia đình đã đặt phòng tại một khách sạn ở Phuket từ ngày 16 đến 22 tháng 8. Hôm thứ Hai, 17/8, người đàn ông đã xuống hồ bơi của khách sạn – nơi có độ sâu khoảng 2 mét để bơi thư giãn. Tuy nhiên, chỉ một lúc sau đó, con gái của người đàn ông bất ngờ nhìn thấy bố đang đứng bất động giữa hồ bơi một cách không bình thường.

Cô con gái đã kêu cứu, khiến những người nước ngoài đang bơi gần đó lập tức đến hỗ trợ anh Ye. Họ đã đưa anh lên bờ và thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR) trong khi chờ xe cấp cứu. Anh Ye sau đó được đưa đến Bệnh viện Patong để điều trị.

(Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, mặc cho nỗ lực cấp cứu của đội ngũ nhân viên y tế, các bác sĩ cho biết anh Ye đã tử vong vào khoảng 11 giờ 30 phút sáng cùng ngày. Bệnh viện đã thông báo vụ việc cho Đồn Cảnh sát Patong. Cảnh sát sau đó đã đến bệnh viện và khách sạn để điều tra vụ việc.

Sau đó, cảnh sát đã chuyển thi thể nạn nhân Ye đến khoa pháp y của Bệnh viện Vajira Phuket để khám nghiệm tử thi theo quy định của pháp luật. Các sĩ quan cũng kiểm tra khách sạn, chụp ảnh hiện trường và thu thập thông tin liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Cảnh sát cũng phối hợp với Đại sứ quán Trung Quốc tại Thái Lan để thông báo cho các cơ quan chức năng và tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến người đã khuất. Nguyên nhân tử vong vẫn đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y.

Vụ việc đau lòng tương tự hồi tháng 4 vừa qua

Cuối tháng 4 vừa qua, một vụ việc tương tự cũng xảy ra khi một thanh niên Trung Quốc cũng tử vong tại hồ bơi tại Pattaya.

Thông tin đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc đáng tiếc xảy ra vào rạng sáng ngày 24 tháng 4. Nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh tại hồ bơi của một khu chung cư cao cấp ở Jomtien, Pattaya.

Trung tâm Cứu hộ Sawang Boriboon Pattaya nhận được tin báo lúc 0 giờ 30 phút sáng về việc một người đàn ông bị đuối nước tại hồ bơi trong khu chung cư ở Nong Prue, Bang Lamung, Chon Buri. Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã được điều động đến hiện trường.

Người bạn phát hiện anh Shao bất tỉnh ở bể bơi nên đã hô hoán và đưa anh lên bờ.

Nạn nhân được xác định là anh Shao, mới 21 tuổi. Thi thể của nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng chỉ mặc đồ lót tại hồ bơi có độ sâu khoảng 2 mét. Mặc dù đã nỗ lực thực hiện hô hấp nhân tạo (CPR), lực lượng cứu hộ không thể cứu sống công dân Trung Quốc này. Nạn nhân sau đó được xác nhận đã tử vong.

Nạn nhân 21 tuổi đã tử vong sau vụ việc.

Theo thông tin do một người bạn của nạn nhân cho biết thì anh này đã phát hiện Shao nổi trên mặt nước nên đã xuống hồ để hỗ trợ và gọi cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Hình ảnh được ghi lại tại hiện trường cho thấy người bạn đã nhanh chóng kéo anh Shao lên bờ với sự trợ giúp của những người khác. Họ đã vứt phao bơi xuống hồ để hỗ trợ nạn nhân.

Theo thông tin, hồ bơi của khu chung cư đóng cửa lúc 22 giờ và thường được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi nhân viên rời khỏi vị trí làm việc. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm người đàn ông xuống hồ bơi, do sự việc xảy ra sau giờ đóng cửa và không có nhân chứng nào nhìn thấy diễn biến vụ việc.

Những sự việc đáng tiếc này một lần nữa cảnh báo những rủi ro của hoạt động bơi lội ở các bể bơi công cộng. Dù là người trưởng thành nhưng chỉ cần bất cẩn là sự việc đáng tiếc vẫn có thể xảy ra.

Dưới đây là các lưu ý để các bạn giảm thiểu nguy cơ gặp nạn khi đi bơi.

- Luôn bơi tại khu vực an toàn và có giám sát: Tránh xuống bể bơi sau giờ bể bơi đã đóng cửa vì khi đó, sẽ không có nhân viên cứu hộ hỗ trợ bạn trong các tình huống khẩn cấp.

- Không xuống bể bơi khi cơ thể chưa sẵn sàng, thấy trong người không khỏe, hoặc đã sử dụng rượu, bia...

- Khởi động kỹ trước khi xuống hồ bơi, tránh sự thay đổi nhiệt độ đột ngột.

- Trang bị đầy đủ phao bơi và đồ bảo hộ, ví dụ tay phao, áo phao, đặc biệt là với những người bơi yếu hoặc trẻ em.

Gia Linh (Theo The Thaiger)