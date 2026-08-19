3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 19/8/2026

Tử vi học có nói ngày thứ Tư, 19/8, còn gọi là ngày Thất Tịch 7/7 sẽ đem may mắn và tài lộc cho 3 con giáp dưới đây.

Ngày thứ Tư, 19/8/2026, tức ngày Thất Tịch, mùng 7 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Ất Sửu, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Hải Trung Kim, tức là vàng ẩn giấu dưới lòng biển sâu. Luồng linh khí này mang đặc tính trầm lắng, nội lực thâm sâu và chứa đựng những giá trị tiềm ẩn vô cùng to lớn.

Người chịu ảnh hưởng của nạp âm này thường có tài năng xuất chúng nhưng tính cách khiêm nhường, thích hành động âm thầm hơn là phô trương. Trong phong thủy ngày mới, năng lượng Hải Trung Kim rất cát lợi cho việc tích lũy của cải, bảo mật thông tin và chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng cho tương lai.

Tử vi học có nói, ngày Ất Sửu sẽ mang lại những may mắn và thành công cho 3 con giáp dưới đây.

1. Con giáp tuổi Tý: Lục Hợp che chở - Tiền bạc dồi dào

Bước sang ngày Ất Sửu, người tuổi Tý sẽ là con giáp may mắn đón nhận cục diện Lục Hợp mang lại vận trình tài lộc hanh thông rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Công việc tiến triển thuận lợi giúp nguồn thu nhập từ lương thưởng của bạn vô cùng ổn định. Bản mệnh có duyên gặp gỡ những đối tác lớn và ký kết được nhiều hợp đồng béo bở. Khả năng tích lũy tiền bạc của con giáp này tăng cao nhờ lối chi tiêu khoa học. Người làm kinh doanh buôn bán đón lượng khách hàng tấp nập, doanh thu tăng vọt ngoài mong đợi.

Vận may gõ cửa còn giúp tuổi Tý nhận được những khoản tiền bất ngờ như trúng thưởng hoặc quà tặng. Mọi quyết định đầu tư trong ngày này đều có sự định hướng sáng suốt của quý nhân. Bạn có thể tự tin triển khai các ý tưởng kiếm tiền mới để gia tăng tài sản. Con giáp này hoàn toàn thảnh thơi tận hưởng một ngày tài chính viên mãn và không lo nghĩ.

2. Con giáp tuổi Tỵ: Tam Hợp nâng đỡ - Đại phát tài lộc

Người tuổi Tỵ gặp ngày Sửu tạo thành cục diện bán hợp Tam Hợp giúp tài vận bùng nổ mạnh mẽ.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ghé thăm mang đến cho con giáp này nhiều cơ hội làm giàu mười mươi ngay trước mắt. Tư duy nhạy bén giúp bạn đi trước đón đầu thị trường và thu về khoản lợi nhuận lớn. Những vướng mắc về tiền bạc hay nợ nần từ trước đều được giải quyết triệt để trong ngày. Người làm công ăn lương dễ nhận được tiền thưởng nóng nhờ những đóng góp xuất sắc cho tập thể.

Dòng tiền luân chuyển dồi dào giúp tuổi Dậu thoải mái thực hiện các kế hoạch mua sắm lớn. Bản mệnh còn có cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh hoặc lấn sân sang lĩnh vực mới. Kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn của bạn đang đi đúng lộ trình rất vững chắc. Vận thế phát đạt giúp tinh thần của con giáp này luôn phấn chấn và tràn đầy năng lượng.

3. Con giáp tuổi Dậu: Tam Hợp phò tá - Kho báu tràn trề

Tuổi Dậu là con giáp tiếp theo đón nhận cát khí ngập tràn từ cục diện Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ Tư, 18/8 này vô cùng sáng sủa, làm đâu thắng đó. Khả năng ngoại giao xuất sắc giúp bạn dễ dàng thuyết phục được các nhà đầu tư lớn rót vốn. Người làm tự do liên tục nhận được những lời mời hợp tác với mức thù lao rất hời. Đầu tư bất động sản hay chứng khoán trong ngày này đều mang lại tín hiệu sinh lời tích cực.

Với sự sắc sảo đặc trưng của tuổi Dậu, bạn biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền một cách cực kỳ khôn ngoan và hiệu quả. Nguồn tài chính vững vàng là bệ phóng giúp con giáp này tự tin triển khai các dự án độc lập. Bản mệnh không còn chịu bất kỳ áp lực chi tiêu nào trong giai đoạn cát lành này và ngày hôm nay đánh dấu một bước tiến vượt trội về mặt tài sản của người tuổi Dậu.

* Lưu ý chung:

Dù đón nhận cát khí ngập tràn từ cục diện Tam Hợp và Lục Hợp, ba con giáp tuổi Tý, tuổi Tỵ, tuổi Dậu vẫn cần giữ sự tỉnh táo để tránh cái bẫy "vui quá hóa mất khôn". Ngày Ất Sửu mang nạp âm Hải Trung Kim, nhắc nhở bản mệnh nên hành sự kín kẽ, bảo mật tuyệt đối các kế hoạch kinh doanh và không nên phô trương tài sản.

Dòng tiền đổ về lớn nhưng cũng dễ hao hụt nếu bạn vội vàng dốc vốn vào các dự án mạo hiểm hoặc cho vay mượn dựa trên lòng tin cảm tính. Đây là thời điểm lý tưởng để ưu tiên các giao dịch minh bạch, ký kết giấy tờ rõ ràng và chú trọng vào việc tích lũy tài chính dài hạn. Cuối cùng, hãy tận dụng ngày lành để củng cố các mối quan hệ với đối tác lớn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững về sau.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.