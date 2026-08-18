Vụ hỏa hoạn vừa xảy ra tại Thái Lan có nhiều điểm nghi vấn và cảnh sát vẫn đang điều tra.

Một cặp vợ chồng cùng gần 30 con mèo cưng đã được phát hiện tử vong sau vụ hỏa hoạn tại một ngôi nhà sang trọng ở tỉnh Nonthaburi của Thái Lan vào sáng sớm thứ Hai, ngày 17 tháng 8. Điều đáng nói là cảnh sát đã phát hiện dấu vết của việc xăng đã bị đổ khắp ngôi nhà.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, Đồn Cảnh sát Bang Si Mueang nhận được tin báo về vụ cháy tại một ngôi nhà sang trọng ở huyện Mueang, tỉnh Nonthaburi, vào khoảng 00 giờ 30 phút sáng ngày 17/8. Các sĩ quan cảnh sát đã có mặt tại hiện trường cùng với lực lượng cứu hỏa từ các đô thị Bang Si Mueang và Bang Krang.

Ngôi nhà bị cháy vào lúc nửa đêm.

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn là nhà riêng lẻ hai tầng với diện tích khoảng 320 mét vuông. Lực lượng cứu hỏa cho biết ngọn lửa bùng phát từ tầng hai và họ đã sử dụng ba xe chữa cháy để khống chế đám cháy khoảng 30 phút sau khi đến nơi.

Sau khi dập tắt đám cháy, các sĩ quan nhận thấy tầng trệt không bị ngọn lửa tàn phá, nhưng phát hiện xăng đã bị đổ khắp sàn nhà.

Lính cứu hỏa đã có mặt ngay sau đó để dập tắt đám cháy.

Một can chứa nhiên liệu dung tích 20 lít được tìm thấy gần chân cầu thang dẫn lên tầng hai. Các phòng ở tầng trên bị thiêu rụi nghiêm trọng và toàn bộ kính trong nhà đều đã vỡ vụn.

Bên trong một phòng ngủ, cảnh sát tìm thấy thi thể của hai vợ chồng nằm trên giường trong tình trạng bị bỏng nặng. Một bếp than cũng được tìm thấy trong phòng tắm.

Gần 30 con mèo cưng cũng đã chết trong ngôi nhà. Lực lượng cứu hộ đã kịp thời cứu được hai con mèo và đưa chúng đến bệnh viện thú y.

Tuy nhiên cặp vợ chồng và khoảng 30 con mèo đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Các chuyên gia pháp y từ Viện Pháp y Trung ương đã được điều động đến hiện trường để kiểm tra. Danh tính của cặp đôi tử vong không thể xác định ngay tại hiện trường do giấy tờ và thẻ căn cước của họ đã bị thiêu rụi trong vụ hỏa hoạn. Thi thể của họ đã được chuyển về viện để tiến hành khám nghiệm tử thi chi tiết.

Cảnh sát cho biết họ sẽ liên hệ với ban quản lý khu dân cư để thu thập thông tin về cặp đôi này và thông báo cho người thân của họ.

Một người hàng xóm cho biết cặp đôi sống một mình trong ngôi nhà cùng với vài con mèo cưng. Vụ cháy bùng phát vào khoảng 23h50 đêm qua; ban đầu chỉ có khói bốc lên trước khi ngọn lửa xuất hiện.

Người phụ nữ này kể lại rằng ban đầu bà nghe thấy tiếng động giống như vật nặng rơi xuống, theo sau là khói. Lúc đầu bà tưởng có nổ lớn, nhưng sau đó nhận ra âm thanh đó là do một phần trần nhà để xe bị sập.

Bà cùng những người hàng xóm khác đã hô hoán báo động và cố gắng gọi điện cho chủ nhà nhưng không liên lạc được, trước khi gọi cho lực lượng cứu hộ khẩn cấp.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra; cảnh sát chưa xác định được nguyên nhân gây cháy hay nguyên nhân tử vong của cặp đôi này.

Gia Linh (Theo The Thaiger)