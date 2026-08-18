Tử vi học có nói đây là 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều thành công về mặt tài chính nhất trong ngày thứ Ba, 18/8.

Ngày thứ Ba, 18/8/2026, tức mùng 6 tháng 7 âm lịch, còn gọi là ngày Giáp Tý, tháng Bính Thân, năm Bính Ngọ, sở hữu nạp âm là Hải Trung Kim, tức là vàng dưới lòng biển sâu. Thanh khí của Kim ẩn giấu trong lòng nước đại dương mang tính chất bao dung, trầm lắng và giàu tiềm năng chưa khai phá.

Người mang năng lượng này thường có tư duy sâu sắc, nội tâm vững vàng nhưng đôi khi sống khép kín và ít khi bộc lộ tài năng ra bên ngoài. Trong phong thủy ngày này, nạp âm Hải Trung Kim rất thích hợp cho các công việc mang tính chất nghiên cứu, tích lũy tài sản hoặc lên kế hoạch bí mật thay vì phô trương thanh thế.

Tử vi học có nói, trong ngày Giáp Tý, nếu biết tận dụng cơ hội và nỗ lực hết sức thì 3 con giáp sau sẽ gặt hái vô số tài lộc.

1. Con giáp tuổi Sửu: Lục Hợp cát tinh - Tiền tài gõ cửa

Bước sang ngày Giáp Tý, người tuổi Sửu sẽ là con giáp may mắn đón nhận cục diện Lục Hợp bổ trợ mạnh mẽ cho đường tài lộc.

(Ảnh minh họa)

Công việc chính hanh thông giúp nguồn thu nhập ổn định và có dấu hiệu tăng tiến rõ rệt. Những dự án đầu tư từ trước đó bắt đầu thu về khoản lợi nhuận đầu tiên ngoài mong đợi. Người làm kinh doanh buôn bán đón lượng khách tăng đột biến, doanh thu tăng trưởng nhanh chóng. Bản mệnh còn có cơ hội trúng thưởng hoặc nhận được những khoản tiền bất ngờ từ người thân.

Sự thông minh trong quản lý tài chính giúp tuổi Sửu giữ vững được ngân sách tối ưu. Đây cũng là thời điểm tốt để mở rộng quy mô kinh doanh hoặc hợp tác làm ăn lớn. Quyết định đầu tư trong ngày này có tỷ lệ sinh lời rất cao nhờ cát khí bao bọc. Con giáp này hoàn toàn có thể tự hào về thành quả lao động xứng đáng của mình hôm nay.

2. Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp nâng đỡ - Đại phát đại lợi

Người tuổi Thìn gặp ngày Tý tạo thành cục diện Tam Hợp giúp tài vận của con giáp này trở nên hanh thông rực rỡ.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ghé thăm mang đến nhiều cơ hội kiếm tiền mười mươi ngay trước mắt bạn. Bản mệnh có duyên gặp gỡ quý nhân và được chỉ dẫn cho những mối làm ăn béo bở. Những vướng mắc về tiền bạc hay nợ nần trước đó đều được giải quyết triệt để. Người làm công ăn lương dễ có thưởng nóng hoặc được đề xuất tăng lương nhờ thành tích xuất sắc.

Tư duy nhạy bén giúp tuổi Thìn đi trước đón đầu và chiếm lĩnh thị trường một cách dễ dàng. Dòng tiền luân chuyển dồi dào khiến bạn không phải lo lắng về chi tiêu hằng ngày. Kế hoạch tích lũy tài sản của con giáp này đang đi đúng lộ trình rất bền vững. Vận may tài lộc lớn giúp bạn có một ngày vô cùng viên mãn và rực rỡ.

3. Con giáp tuổi Thân: Tam Hợp phò tá - Tiền bạc dồi dào

Tuổi Thân là con giáp tiếp theo đón nhận cát khí ngập tràn từ cục diện bán hợp Tý - Thân.

(Ảnh minh họa)

Đường tài lộc của bản mệnh trong ngày thứ Ba này vô cùng sáng sủa và may mắn. Khả năng ngoại giao khéo léo giúp bạn ký kết thành công nhiều hợp đồng giá trị lớn. Người làm tự do liên tục nhận được những lời mời hợp tác với thù lao rất hời. Đầu tư chứng khoán hay bất động sản trong ngày này đều mang lại tín hiệu tích cực.

Tuổi Thân có thể nhận được một khoản tiền thưởng, quà tặng hoặc thừa kế từ gia đình. Nguồn tài chính dồi dào giúp bạn tự tin triển khai các ý tưởng kinh doanh mới. Con giáp này biết cách dùng tiền để đẻ ra tiền một cách cực kỳ khôn ngoan. Tóm lại, hôm nay sẽ là ngày đánh dấu bước tiến vượt trội về mặt tài chính của người tuổi Thân.

* Lưu ý chung:

Mặc dù đón nhận cát khí ngập tràn, cả ba con giáp tuổi Sửu, tuổi Thìn và tuổi Thân vẫn cần giữ sự tỉnh táo, tránh tâm lý chủ quan trước những khoản lợi nhuận lớn đến nhanh. Do cục diện ngày Tý mang hành Thủy vượng, bản mệnh nên ưu tiên các giao dịch tài chính minh bạch, có hóa đơn chứng từ rõ ràng để phòng ngừa tranh chấp pháp lý về sau. Đây là thời điểm lý tưởng để tích lũy và tái đầu tư vào các danh mục an toàn, thay vì vội vàng dốc vốn vào những dự án mạo hiểm chưa rõ nguồn gốc. Hãy tận dụng tối đa sự trợ giúp của quý nhân trong ngày để mở rộng mạng lưới xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp lâu dài. Cuối cùng, việc cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi sẽ giúp các con giáp duy trì được năng lượng đỉnh cao để đón nhận trọn vẹn vận may.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.